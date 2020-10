Escribe: Gustavo Melquiades, vicepresidente de Siniestros EH&B de Marsh.

A lo largo de los años, el mercado asegurador ha venido ampliando la cartera de seguros y planes de salud en base a las necesidades y situaciones de riesgo a los que se puede enfrentar una persona. No obstante, es importante destacar que, cuando se evalúan aspectos como tipos de tratamientos, procedimientos médicos, medicamentos, etc. no todas las pólizas son iguales entre ellas, inclusive, existen algunos servicios, medicinas o tratamientos médicos que no necesariamente están disponibles en el país.

Es en ese contexto que, las pólizas con coberturas internacionales se presentan como una opción adicional de atención médica que permite al asegurado utilizar la infraestructura o tratamientos médicos de otro país distinto al suyo.

Hoy vemos que, del total de asegurados que cuentan con este tipo de cobertura, entre el 65% a 75% prefiere ser atendido en Estados Unidos, mientras que, del 15% al 20% escoge Europa. Estas preferencias están ligadas principalmente a la disponibilidad de equipos más modernos, nuevos esquemas médicos de tratamiento y la presencia de mejores profesionales. Los casos en los que suelen buscar atención en el extranjero son los oncológicos y los considerados complejos (congénitos, cardiológicos, degenerativos y neurológicos).

Cabe precisar que, en el mercado asegurador nacional, no existe un seguro de uso exclusivo en el extranjero. A la fecha, las principales aseguradoras del país brindan servicios premium que le permiten al usuario atenderse en el país y fuera de él, de ser necesario. Sin embargo, también existen otras compañías de seguros extranjeras que sí ofrecen productos diseñados principalmente para atenderse en otros países, permitiendo que los asegurados accedan a servicios médicos de última generación y coberturas superiores.

Ahora bien, para la contratación de este tipo de coberturas, es importante evaluar las necesidades y recursos económicos que cada persona tenga. Por ejemplo, para quienes buscan tener una cobertura integral y con un costo más económico, las pólizas internacionales ofrecidas por las aseguradoras nacionales, pueden ser de mejor utilidad, ya que te ofrecen beneficios adicionales como atención en clínicas particulares de alto nivel, doctores a domicilio, envío de ambulancia, etc. Asimismo, la cobertura económica se realiza desde el primer dólar que el asegurado debe gastar en el extranjero.

Otra de las ventajas de la contratación de estas pólizas con una aseguradora local, es que están supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), por lo que el usuario tiene a dónde acudir para presentar un reclamo, litigio, etc.

A la fecha, las pólizas internacionales emitidas por las aseguradoras del país tienen un valor de prima anual de US$ 6,000 en promedio, los cuales ofrecen entre US$4 millones y US$3 millones como suma asegurada. A diferencia de ello, estas coberturas, ofrecidas por entidades extranjeras, tienen un costo de US$ 7,200 anual en promedio, pero con una suma asegurada de hasta US$ 7 millones, es decir, 75% más de las emitidas en el país.

Usualmente, los usuarios tienden a mostrar interés por las primas más económicas; sin embargo, es vital que cada persona también evalúe las proyecciones a mediano y largo plazo, así como las condiciones de riesgo a su salud. Hoy en día, si bien las pólizas internacionales emitidas por las aseguradoras nacionales tienen mayores facilidades en los procesos de activación, desembolso monetario, entre otros.

No podemos dejar de destacar que los seguros emitidos por las entidades extranjeras suelen tener una cobertura más amplia y de mayor acceso médico sin tantas restricciones, al ser un producto 100% internacional.