Perspectivas. El Banco Central de Reserva (BCR) actualizó sus proyecciones del PBI en su Reporte de Inflación (RI) de setiembre. Así, la caída de este año sería de 12.7%; en su anterior RI, publicado en junio, calculó una contracción de 12.5%. Ese ajuste de 0.2 puntos porcentuales se debe, entre otros factores, al retraso en la Fase 4 de la reapertura de actividades económicas. También influirá un mayor retroceso de la minería metálica (2.3 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en junio), pero mejoraron las perspectivas de sectores como construcción, comercio y manufactura, que caerán menos de lo que predijo el RI anterior.

En agosto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) proyectó una reducción del PBI de 12% para este año y un rebote de 10% para el próximo. El BCR prevé un rebote mayor (11%) en el 2021, aunque lo rebajó con respecto a su cálculo previo (11.5%). El ajuste se explica principalmente porque se espera una recuperación menos auspiciosa del sector servicios: ya no será 10.1% sino 8.2%, puesto que los subsectores transporte y alojamiento y restaurantes –estrechamente vinculados al turismo y que requieren un alto grado de interacción personal– crecerán a tasas mucho menores de lo previsto en el RI de junio. Además, dado que son intensivos en capital humano, su lenta reactivación afectará el mercado laboral.

Otro indicador que no está cubriendo las expectativas es la inversión pública (para variar). Si en junio el BCR proyectaba una caída de 8.5%, ahora espera un retroceso mucho más pronunciado (19%). Esto prueba que no basta con que el Gobierno anuncie millonarios programas de estímulo como Arranca Perú, pues su implementación ha enfrentado las demoras de costumbre. En cambio, se estima que la inversión privada se contraerá menos de lo calculado en junio y el próximo año se recuperará, aunque no alcanzará los niveles previos a la pandemia.

El BCR también analiza los efectos iniciales del programa de garantías crediticias estatales Reactiva Perú, que fue una iniciativa suya. Si no existiese, señala la autoridad monetaria, el crédito habría crecido 2.6% a julio (respecto del año pasado), pero gracias a ese programa, se expandió 14.2%. Con datos al 15 de setiembre, del total de préstamos otorgados (S/ 53,696 millones), el 43.6% correspondió a mypes.

Sin embargo, el programa presenta dos riesgos. El primero es que las bajas tasas de interés a las que se subastan los créditos harían difícil que las microfinancieras cubran sus costos de cobranza. El segundo es la morosidad, que el MEF estima que será de 17%, que es seis veces el promedio en tiempos normales. ¿Será posible reducir esa tasa? En todo caso, la herencia que recibirá el próximo Gobierno significa grandes retos. Por eso habrá que hacer mayor seguimiento a las últimas medidas económicas que adopte el Gobierno de Vizcarra.