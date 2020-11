AVANCES. De la mano del sector agropecuario, las exportaciones no tradicionales (XNT) dejaron de contraerse en agosto y mantuvieron su expansión en setiembre (5.6% y 5.5%, respectivamente). Pero el agro no fue el único en recuperarse, pues en setiembre dejaron de contraerse los envíos al exterior de productos químicos, metalmecánicos y textiles. Los pesqueros aumentaron en agosto, aunque volvieron a caer el mes siguiente. No han logrado superar su tendencia a la baja las exportaciones de minerales no metálicos y las siderometalúrgicas. Las variaciones son en relación a los meses respectivos del 2019.

La pandemia y las consiguientes cuarentenas y cierres temporales de actividades en los principales mercados de productos peruanos ocasionaron una fuerte caída de las XNT entre marzo y julio, que como sucedió con la mayoría de indicadores, alcanzó su nivel más bajo en abril (cayeron 45%). Y mientras el covid-19 causaba estragos en nuestro país durante el invierno, en Europa y Estados Unidos, que estaban en verano, se observó una recuperación del consumo, producto del levantamiento de las restricciones, dado que el virus había dejado de atacar con la misma fuerza que en meses previos.

Lo que habría que preguntarse es si la recuperación de los mencionados sectores reactivó la producción y, por ende, generó más empleo, pues a diferencia de las agroexportaciones –que obedecen a cronogramas de siembra y cosecha estacionales–, las manufacturas tienen la ventaja de que pueden hacer uso de sus existencias. Por ejemplo, ¿los mayores pedidos de bienes metalmecánicos se cubrieron con inventarios que no se vendieron en meses previos o se pusieron a andar sus maquinarias? La misma pregunta se aplica a químicos y textiles.

¿Cómo cerrarán el año? La segunda ola de contagios en Europa y la tercera en Estados Unidos podrían afectar la recuperación de las XNT peruanas. Ya están vigentes nuevas restricciones en esas jurisdicciones que podrían afectar el consumo. El riesgo es alto, pues hay que recordar que se trata de los principales mercados de nuestras XNT; por ejemplo, Estados Unidos es nuestro mayor comprador de productos agropecuarios y textiles.

Habría que fijar las esperanzas en la vacuna. Si la inmunización avanza rápido en esos países, su demanda por productos manufacturados peruanos se normalizaría. Pero hay que estar preparados, pues los hábitos de los consumidores están cambiando. Las empresas agropecuarias se están adaptando; el resto de exportadores no tradicionales tendrá que hacer lo mismo.