El Perú fue uno los primeros países en decretar una rígida cuarentena y dictar medidas que fueron apoyadas incluso internacionalmente.

Sin embargo, eso no evitó que las deficientes decisiones se dieran constantemente: retrasos al prepararse para la atención preventiva, irregularidades y sospechas de corrupción en la adquisición de pruebas rápidas y moleculares, así como en la compra de equipos médicos (ventiladores) y de protección, a lo que se sumó la escasez de oxígeno por ausencia de previsión.

Todo eso para no hablar de la falta de transparencia en la compra de vacunas que ha generado que mientras en este momento 30 países, incluidos México, Costa Rica, Chile y Argentina, ya están vacunando a sus ciudadanos, el Perú no tenga una fecha cierta sobre la llegada de las mismas.

Todos estos sucesos son una clara muestra del desacertado manejo de la pandemia llevado adelante por el presidente Martín Vizcarra y su gabinete, en especial sus sucesivos ministros de Salud (Elizabeth Hinostroza, Víctor Zamora y Pilar Mazzetti), que generó que en agosto ocupáramos el deshonroso primer lugar en decesos por COVID con una mortalidad de 85.8 muertes por cada 100,000 habitantes.

Todos estos hechos –sumados al riesgo de una segunda ola para la que, al parecer, tampoco está preparado el país– hacen indispensable el inicio de una investigación que determine el grado de responsabilidad política de los exfuncionarios del Estado.

Desde aquí, hace catorce días afirmamos que se deben establecer responsabilidades, pues “tan importante como investigar las muertes generadas en una marcha o los casos de corrupción empresarial y política es encontrar a los culpables de atentar contra la salud de los peruanos”.

Indudablemente, una investigación de esta naturaleza merece la conformación de una comisión seria y seguramente excederá el tiempo de este gobierno, pero es indispensable, pues tanto la Contraloría como la Procuraduría han encontrado indicios de delitos.

No se trata de emprender una cacería de brujas ni una venganza política, pero es necesario saber qué ocurrió, porque las más de 37,000 muertes oficiales (muchas de las cuales pudieron evitarse) no pueden quedar sin explicación. Sobre todo, cuando los presuntos implicados (exministros y el propio expresidente) siguen opinando o dando explicaciones fútiles que no resisten el mayor análisis ni generan credibilidad. Los ciudadanos necesitan saber la verdad.