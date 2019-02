Editorial: Que no sea una quimera

INNOVACIÓN. Luego de un mes, el presidente Martín Vizcarra y su Gabinete presentaron ante líderes empresariales, gremiales y medios de comunicación el Plan Nacional de Competitividad (PNC). Las exposiciones de los ministros se sucedieron una tras otra, pero dejaron la sensación de ser un documento que aún está en construcción.

Si bien el propósito es destacable, sobre todo cuando evidencia el interés de mostrar una ruta de mediano y largo plazo, lo cierto es que los lineamientos de política en los que se traduce cada objetivo del PNC, por ahora, están lejos de mostrar las medidas que deben darse para alcanzar las metas divulgadas ayer.

Uno de los objetivos claves del PNC —por la importancia que tiene en el mundo— está vinculado a la innovación, es así que el objetivo 3 plantea “generar el desarrollo de capacidades para la innovación, adopción y transferencia de mejoras tecnológicas”. Ese capítulo, al igual que en el ámbito laboral, contiene explicaciones ya conocidas sobre el retraso que afrontamos tanto en la región como a nivel global en todos los aspectos vinculados a innovación y tecnología.

La situación es tan compleja que el ministro de la Producción, Raúl Pérez-Reyes, considera necesario crear una “Agencia Nacional de Innovación” multisectorial que colabore no solo al interior de los sectores del Estado, sino junto con la actividad privada y los gremios laborales. Una medida que podría ayudarlo a agrupar los 51 programas de vinculados a la innovación y el mejoramiento de la productividad de las mypes y mediana industria que están bajo el ámbito de su ministerio.

Por eso sorprende y decepciona que los cinco lineamientos de política esbozados en este tema sean tan generales como “incrementar la eficacia de la inversión pública y privada en innovación, absorción tecnológica y digitalización”. Lo que le sobra al Perú son diagnósticos, y lo que faltan son acciones concretas, una prueba de ello es que, según Pérez-Reyes, el incentivo tributario que se dio hace tres años para promover la innovación en el sector privado hasta ahora no ha tenido el éxito esperado, en parte debido a las complicaciones que tienen las empresas para hacer el trámite ante la Sunat. Si una norma dada hace tres años no puede ser aplicada por temas operativos, poca esperanza existe en que el PNC se concrete en medias eficientes hasta el 2021. Aun así, no hay que cejar en los esfuerzos.