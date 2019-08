PBI. Estos días, los peruanos estamos descubriendo que tenemos potencial deportivo. Hace alrededor de una década comenzamos a hacer realidad nuestro potencial gastronómico. Y desde hace más de dos décadas nuestro potencial económico se materializa en tasas de crecimiento sostenidas y, entre otros indicadores, en la reducción de la pobreza monetaria. Pero mientras vemos a nuestros atletas competir con los mejores del continente y nos enorgullece el furor internacional que ha generado la cocina peruana, no podemos decir lo mismo del desempeño económico.

Un indicador que muestra que la economía nacional no está avanzando tan bien es el PBI potencial, que mide la cantidad de bienes y servicios que se pueden producir cuando todos los recursos son utilizados al máximo. Por ende, su crecimiento refleja el aumento del empleo, la acumulación de capital y los avances en la productividad. Según el BCR, el PBI potencial peruano se expandió 2.7% en la década de 1990 y alcanzó su pico en la década siguiente (5.6%), pues en el quinquenio 2011-2015 fue 4.8% y el año pasado proyectó que entre el 2016 y el 2020 será 3.7%.

¿Qué ha ocasionado esta desaceleración? Para empezar, hay que señalar que el BCR ha revisado a la baja su proyección de crecimiento del PBI potencial, de 3.7% a 3.6%, para este año. De sus tres componentes –contribución del capital, contribución del trabajo y productividad total de los factores de producción–, el de mayor peso es el primero. Para que el PBI no deje de expandirse se tiene que incorporar capacidad instalada a la economía, lo que significa que la inversión debe aumentar a un ritmo sostenido.

Eso no ha estado ocurriendo. La inversión pública no ha logrado reducir significativamente la brecha de infraestructura, mientras que la inversión privada, sujeta a los vaivenes de la economía global y de la coyuntura interna, todavía no se anima a confiar plenamente en las perspectivas del mercado peruano. La incertidumbre no es un aliciente para la inversión, y entre guerras comerciales externas, líos políticos y sociales internos, no es posible esperar un boom de capitales.

Con respecto al empleo, aún no se encuentra una solución para reducir la informalidad y los puestos de trabajo de calidad y bien remunerados están estancados. Por último, la productividad de los factores depende de mejoras, para el caso del capital, en la regulación y otras reformas de segunda y tercera generación, mientras que la productividad laboral está asociada con las aptitudes de los trabajadores, incluidas las que adquieren a través de la educación –y ya sabemos cómo estamos en ese aspecto–. ¿Encontraremos a tiempo ese potencial extraviado?