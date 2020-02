AGRO. En términos monetarios, la papa es el segundo producto agropecuario del país –el primero es el arroz–. Según el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), entre enero y noviembre del año pasado, ese monto ascendió a S/ 2,280 millones, 2.8% más que en el mismo periodo del 2018. Casi la totalidad de la cosecha del tubérculo se destina al comercio interno, y una parte al autoconsumo y al aprovisionamiento de semillas. El mercado peruano se autoabastece de papa y se importa muy poco (US$ 50.2 millones en el 2018), principalmente cortadas en tiras para pollerías y hamburgueserías.

Teniendo en cuenta que existen cerca de 3,000 variedades, que fueron domesticadas por los antiguos peruanos y que es ingrediente básico de la gastronomía nacional –que cada vez gana mayor prestigio internacional–, se podría suponer que la papa es uno de los productos de exportación estrella del país. El aumento sostenido de las agroexportaciones durante la última década tendría que tener entre sus puntales a un cultivo oriundo, que ha sido parte esencial de la dieta de los peruanos desde tiempos inmemoriales. Pero no.

Según datos del Minagri, el Perú exportó US$ 541,000 en papas (frescas o congeladas) en el 2016, valor que se redujo a US$ 460,000 en el 2017. Tales montos representaron el 0.009% y 0.007% de los respectivos totales. Para el 2018 no hay datos disponibles, pues el Anuario de Comercio Exterior del Minagri solo presenta cifras para los 100 primeros productos exportados. Cabría suponer que al mundo no le interesan las papas peruanas, aunque en realidad no se trata de un problema de demanda sino de oferta: es el Perú el que, aparentemente, no tiene interés en dar a conocer esa riqueza.

En el 2016 se creó el Centro de Innovación Productiva y Transferencia Tecnológica de papa y otros cultivos andinos (CITE Papa), que se propuso promover la industrialización del tubérculo para contrarrestar la creciente importación del producto preparado y congelado. Pero para lograr ese objetivo no solo hace falta inversión en producción, sino principalmente en investigación y desarrollo, que es uno de los talones de Aquiles de la economía peruana. Por ejemplo, hace falta mejorar la calidad de las semillas para elevar la productividad, que es de 15 TM/ha cuando en los líderes exportadores, como Países Bajos, es de 70 TM/ha.

Existen casos puntuales de exportación de papa nativa en hojuelas, experiencias que tienen que replicarse, pues además de tener un fuerte componente social (el producto es adquirido a los propios productores), aprovecharían un potencial que lleva demasiado tiempo adormecido.