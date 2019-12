MERCADO LABORAL. La muerte de dos trabajadores de la empresa McDonald’s requiere una mejora en la fiscalización para sancionar a las malas empresas que no cumplen con las normas, tal como dijimos en nuestro editorial del día martes. Es más, planteamos que se haga un seguimiento a los infractores, cuya sanción debía ser mayor si continuaban en falta.

Pero si bien la mayor fiscalización y sanciones son acciones que deben darse en el corto plazo, el Gobierno y el próximo Congreso no pueden rehuir por más tiempo una reforma que evite el incumplimiento de la legislación que actualmente se presenta en el mercado laboral.

El Plan Nacional de Competitividad y Productividad, aprobado por el presidente Vizcarra, tiene como objetivo “crear las condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo para la generación de empleo digno”, pero ya pasaron cinco meses desde que vio la luz y se desconoce cómo se plasmará este objetivo en medidas concretas.

Desde el sector privado se han divulgado algunas propuestas que merecen ser puestas a debate. Una de ellas proviene del Consejo Privado de Competitividad y se centra en apoyar a las pequeñas empresas para fomentar la contratación de nuevos trabajadores dentro de la formalidad sin reducir beneficios laborales, pero con ajustes en lo referido a cobertura de seguro y aportes para las pensiones. Así, el nuevo trabajador se mantendría en el Seguro Integral de Salud (SIS) y no sería afiliado a Essalud, por lo que la empresa se ahorraría el pago de 9%; a cambio, el aporte a la AFP de estos trabajadores sería cubierto en los primeros años por la empresa y el Estado (Gestión 18.12.2019).

Desde la Cámara de Comercio de Lima, la propuesta es que la gradualidad en los derechos laborales para los nuevos trabajadores no se dé en función al tamaño de la empresa sino en función a la remuneración, medida con la cual se busca que las pymes no eviten crecer. Así, quienes ganen hasta S/ 1,500 se mantendrían en el SIS y la empresa no pagaría a Essalud mientras que su aporte para pensiones sería solo del 4% de su remuneración; enel caso de los sueldos que se ubiquen entre S/ 1,500 y S/ 2,500, la empresa pagaría 6% a Essalud y el aporte para pensiones sería de 6%. Los que tengan una remuneración mayor a S/ 2,500 seguirían los criterios del régimen laboral general.

Ambos planteamientos tienen sus puntos a favor y en contra, pero lo importante es que estos, y otros que pudieran presentarse, se pongan en debate. Sin cambios, las malas empresas seguirán abusando y contratando en la informalidad, mientras que las personas aceptarán esa situación por falta de empleo. Habrá resistencia al cambio, pero el Ejecutivo y el Congreso no pueden ser indiferentes y quedarse sin hacer nada.