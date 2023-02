BARÓMETRO. Desde hace casi dos meses, el país vive en una zozobra permanente. No existe ningún departamento donde no se hayan cerrado vías de acceso, se mantengan marchas y/o manifestaciones violentas y otras situaciones que han llevado no solo a la lamentable pérdida de vidas humanas sino también a la falta de abastecimiento, cierre de comercios y sedes estatales, y grave afectación al derecho al trabajo, al libre tránsito y a la tranquilidad pública.

Esta crisis política ya está generando efectos a nivel macro en la economía. Mientras el MEF sostiene que las protestas y bloqueos afectarán el crecimiento del PBI de este año, Capeco indica que el sector construcción puede caer 3% y, según el BCP, la inflación de Lima llegaría a 9% y en regiones del sur superaría 10% este mes por las mismas razones (página 15).

Estas repercusiones han llevado a que el 53% de los empresarios peruanos afirmen que los conflictos sociales afectan mucho al desempeño de su empresa y para un 40% afectan algo, según evidencia el primer Barómetro de los CEO, de Gestión e Ipsos Perú, que publicamos en esta edición (páginas 2 y 3). Eso explica por qué, para los CEO, mantener el orden interno y la seguridad es el primer aspecto que debe priorizar el Gobierno durante este año.

Más allá de la labor que le corresponde al Congreso para tratar de bajar el nivel del conflicto actual, el Gobierno no puede escapar de su responsabilidad para recuperar el orden en el país, sobre todo si desea reactivar la economía y generar empleo —que es la segunda prioridad, a criterio de los CEO—, pues para el 68% de los empresarios el riesgo político es muy importante al momento de tomar decisiones de inversiones (mientras que el 28% lo califica como algo importante).

Dejando de lado las tendencias ideológicas, es claro que el sector privado es el mayor generador de empleo y los resultados del Barómetro muestran que en un ambiente conflictivo las inversiones pueden contraerse, lo cual también es negativo para los ingresos que requiere el Estado para cumplir con los servicios públicos que necesita el país.

Sin importar las condiciones en que se logre aprobar el adelanto de elecciones, Dina Boluarte y su gabinete deben trabajar hasta el último minuto en otorgar seguridad a los ciudadanos para evitar que se siga ralentizando el crecimiento de la economía, pues sin seguridad y crecimiento no habrá nuevas inversiones y no se generarán los puestos de trabajo que requiere el país.