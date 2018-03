Editorial:  Mucho pan por rebanar

CORRUPCIÓN. La primera información que se ha filtrado sobre las declaraciones que Jorge Barata ha hecho frente a los fiscales Rafael Vela, Germán Juárez y José Domingo Pérez no ha hecho sino confirmar lo dicho por Marcelo Odebrecht con anterioridad. La novedad, según parece, está en el nivel de detalle que ha dado al momento de hablar sobre la entrega de dinero para financiar las campañas electorales de varios candidatos a la Presidencia durante los años 2006 y 2011, pues ha señalado a las personas a las que se les dio el dinero y las circunstancias en las que lo entregó.

Era de esperar que todos los aludidos negarán las declaraciones de Barata, le corresponderá a la Fiscalía hacer las investigaciones necesarias para confirmar, ya sea con pruebas directas o indirectas, lo declarado por el exdirectivo de Odebrecht, e incluso determinar si el dinero entregado fue usado en las campañas electorales aludidas o no. Lo que no puede hacerse ahora es caer en la idea simplista de considerar que, al no haberse entregado el dinero a los candidatos, este aporte no los vincula, ese es un tema que la Fiscalía deberá fundamentar.

Comentario aparte merece lo dicho por Barata respecto a su aporte a la Confiep, pues si bien Ricardo Briceño ha negado este hecho —incluso precisando que en la época de la campaña él ya no era presidente de dicho gremio— lo cierto es que la información que ha obtenido la Fiscalía debe ser certera si la ha llevado a intervenir las oficinas de Confiep buscando mayor detalle.

Frente a este hecho, el actual presidente del gremio, Roque Benavides, ha tenido que reconocer que ese dinero sí ingresó, pero invirtió en una campaña publicitaria que el gremio realizó tanto en radio como en televisión. Efectivamente, en el 2011 estos avisos eran a favor de la actividad empresarial, y claramente iban en contra de lo que planteaba el candidato Ollanta Humala y, por lo tanto, le hacía un favor a la candidatura de Keiko Fujimori.

Aún queda mucho pan por rebanar en los diferentes procesos anticorrupción que se siguen en el país, pero lo descubierto hasta el momento deberá llevar a la población a tener una nueva actitud tanto frente a las fuerzas políticas como al sector empresarial. Serán necesarios cambios legislativos que establezcan mayores controles y entidades capacitadas y con las herramientas necesarias para llevar adelante esta labor.