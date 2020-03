QUÉDATE EN CASA. El domingo, el Gobierno tuvo que dictar medidas extraordinarias para evitar más contagios por el coronavirus (covid-19) en el país. La más importantes ha sido la declaración de Estado de Emergencia Nacional, que implica que los peruanos se queden en aislamiento social obligatorio al interior de sus hogares y la restricción de los derechos constitucionales, como la libertad de tránsito.

Asimismo, se ordenó el cierre de fronteras, que empezó a regir desde hoy y que implica tanto la prohibición del ingreso de vuelos como el transporte interprovincial de pasajeros, transporte marítimo y fluvial.

A cambio de las medidas extremas, el Gobierno se comprometió a garantizar el abastecimiento de alimentos, medicinas, así como la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustible, telecomunicaciones, limpieza, recojo de residuos sólidos, servicios funerarios y otros.

Si bien se trata de medidas severas su aplicación está justificada, pues en solo un día —de sábado para domingo— la cifra de contagiados con el virus se incrementó en 28 personas. Lamentablemente, el comportamiento de la población hasta el momento ha sido muy dispar. Si bien hay quienes están tomando todas las precauciones necesarias —sobre todo después de que se suspendieran las clases—, otro grupo se ha comportado como si continuaran de vacaciones o les hubieran dado más tiempo para actividades de diversión.

Incluso ayer, después de la cuarentena establecida, un alto número de personas salió a las calles. Es verdad que quedaban muchas dudas por despejar y que no es lo mismo quedarse en casa en un país con 70% de formalidad que en uno con 70% de informalidad—como el Perú—, pero lo cierto es que la responsabilidad de que esta pandemia no haga colapsar nuestro ya precario sistema de salud no depende solo del Gobierno, sino de la responsabilidad de cada peruano. Respetar la cuarentena implica no solo cuidarse, sino cuidar a los demás, sobre todo a la población más vulnerable frente al covid – 19.

Tomando en cuenta a aquellas personas que tienen un trabajo independiente o quienes son parte de grupos de pobreza o pobreza extrema, el Gobierno ha dispuesto un bono de S/ 380 a las familias vulnerables por los 15 días que durará la cuarentena obligatoria.

Sin duda las medidas adoptadas pudieron darse antes, pudieron ser más precisas o los ministros pudieron tener una mayor coordinación para no dar mensajes cruzados. Ya habrá momento de juzgar la actuación del Ejecutivo, ahora lo más importante es reducir el nivel de contagio y eso no depende solo del Gobierno, es trabajo de todos.