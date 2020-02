CASO OSINERGMIN. Desde hace varios años la ciudadanía está acostumbrada a ver como frente a un incidente —cualquiera sea su naturaleza— desde el Estado se busca minimizar responsabilidades y tratar de culpar al eslabón más débil de la cadena, incluso en un hecho trágico como lo sucedido hace unas semanas en Villa El Salvador. Sin embargo, la opinión pública, cansada de ese comportamiento está siendo muy dura en exigir que se identifique a todos los responsables y no quedarse solo en el chofer del camión o la empresa transportadora de gas. Pues si ellos no cumplieron con la normativa, tampoco hubo quienes los obligaran a cumplirlas.

Según el expresidente de Osinergmin, Daniel Schmerler Vainstein, su institución venía siendo blanco de “injustos señalamientos”, pues ellos cumplieron “todas las labores de supervisión” y por eso puso su cargo a disposición. Sin embargo, desde el Gobierno la opinión ha sido diferente, pues no solo le han aceptado la renuncia a él y a su gerente, sino que se ha decidido reorganizar la institución con lo cual se ha reconocido la responsabilidad de este organismo supervisor.

Si bien se trata de un organismo regulador autónomo, su labor ya antes había sido puesta en tela de juicio al punto que el Ministerio de Energía y Minas asumió la administración del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) que estuvo en manos de Osinergmin desde su creación en el 2012.

Esta decisión del Gobierno es importante, pero no basta, quedarse en el diagnóstico no es suficiente. Ahora es necesario conocer en qué consistirá la reorganización que plantea el Gobierno. ¿Ya se tienen identificados los problemas que hay que superar?, ¿qué es lo que se busca lograr? Si estas preguntas no tienen una respuesta clara, la reorganización será apenas un saludo a la bandera. Asimismo, será importante cuidar la idoneidad en la selección de personal.

Lo ocurrido también reveló un problema transversal en el Estado y es el papel que cumplen las oficinas de comunicación y la “necesidad” de tercerizar servicios. Desde el Estado deben revisarse los estándares y criterios comunes de los casos en que es necesaria la contratación de asesorías. Más aún cuando estas siempre se hacen por debajo del monto tope que se requiere para contratar por concurso público. ¿Habremos aprendido la lección? El tiempo lo dirá.