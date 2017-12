Editorial: Lentitud inquietante

RECONSTRUCCIÓN. La última información disponible de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), recopilada y analizada por el Banco Central de Reserva (BCR), data del 20 de noviembre. Esos datos constatan la percepción de la opinión pública de las zonas afectadas por El Niño costero: se está avanzando con mucha lentitud, o peor, no se han iniciado las obras. Hasta esa fecha, se habían adjudicado proyectos por S/ 945 millones, aunque la inversión que se encontraba efectivamente en ejecución o culminada apenas ascendía a S/ 399 millones.

Ese monto dista mucho de los que se han estado anunciando desde que se creó la ARCC, en abril. Si bien parte del retraso se explica por las dificultades iniciales de coordinación y fallas en la selección de postores, lo que es difícil de entender es por qué se tardó tanto tiempo en hacer las correcciones. Lo lamentable es que ese tiempo perdido no podrá recuperarse en los próximos meses, principalmente por dos factores, uno estacional y el otro político.

La temporada de lluvias en el norte está por iniciarse, lo cual obligará la ralentización o paralización de obras, por lo menos hasta que termine el verano; y no se descartan aguaceros torrenciales en Piura y Tumbes, similares a los del 2008. El riesgo político podría ser más manejable, aunque eso depende de la suerte que corran el presidente Kuczynski y su Gobierno, que está en manos de un Congreso que no muestra muchas señales de racionalizar que la actual crisis no es responsabilidad exclusiva del Ejecutivo.

En lo que sí existe certeza es en la necesidad de agilizar el trabajo de la ARCC, sobre todo teniendo en cuenta que los ejecutores de la mayor parte de la inversión no son los gobiernos regionales ni locales, sino los ministerios (que manejarán el 75% de los S/ 25,655 millones presupuestados), pues la agencia está adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, que lidera y coordina las acciones del Gabinete.

Además, el marco regulatorio del proceso dispone de procedimientos simplificados, aparte de que cuenta con el involucramiento de la Contraloría, lo cual disminuiría el riesgo de corrupción, de modo que la tarea más urgente es reforzar la coordinación con las autoridades regionales y locales, así como mejorar la información. Por ejemplo, el sitio web de la ARCC no tiene noticias de todos los departamentos donde se realizarán intervenciones –las omisiones más saltantes son Arequipa y Tumbes–, ha dejado de actualizar sus informes de proyectos en ejecución y no cuenta con un portal de transparencia. Es decir, ni siquiera se cuenta con información autorizada.