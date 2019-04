Editorial: Investigación no puede detenerse 

LUCHA ANTICORRUPCIÓN. Desde que Gestión nació, el combate contra la corrupción ha sido una de sus principales preocupaciones; así, ya en su primer número ponía de manifiesto la investigación sobre el mercado del tipo de cambio único. Por ello, pese al suicidio del expresidente Alan García, las investigaciones del caso Lava Jato, que permitirán conocer la verdad sobre uno de los casos de corrupción más grandes del país, no pueden parar.

Los más de dos años que tienen ya las investigaciones han evidenciado que se trata de un caso complejo con varias ramificaciones que involucran a expresidentes, funcionarios de diversos gobiernos, políticos, empresarios y testaferros. Un caso así requiere de acuerdos de colaboración que permitan conocer de primera mano los actos ilícitos cometidos, por eso las declaraciones que Jorge Barata brindará a partir de mañana a los fiscales peruanos son tan importantes.

Si bien el equipo que comanda el fiscal Rafael Vela muestra mayores avances que los conseguidos por su antecesor Hamilton Castro, todavía no ha logrado que las 36 investigaciones en curso marchen al mismo ritmo, por lo que la población percibe que no se trata igual a todos los investigados y eso no ayuda al proceso. Tampoco ayuda que todas las críticas a la labor de los fiscales sean descalificadas –llamando a sus críticos hasta defensores de los acusados– y consideradas como simples ataques, cuando algunas están bien fundamentadas.

El Congreso tampoco ha sido de gran apoyo pues el trabajo de la comisión Lava Jato mostró notables ausencias no solo de algunos exgobernantes sino también hay casos como la Comisión de Fiscalización, que hasta el momento no da algún paso en la investigación del caso Conirsa que involucra a una empresa en la que tuvo acciones el presidente Martín Vizcarra. Las investigaciones deben ser iguales para todos.

Pese al avance realizado, el equipo de fiscales aún debe cuidar el debido proceso en sus investigaciones pues el excederse en el pedido de prisiones preventivas o preliminares y las teorías casi al límite de la ley para lograr alargar los periodos de investigación generan malestar y le da material a los abogados defensores. Estas críticas también son extensivas para algunos jueces.

Las indagaciones del caso Lava Jato no deben detenerse bajo ningún pretexto. Aun cuando existan algunos problemas en el debido proceso o excesos, estos se pueden corregir. Por el bien del país es necesario que finalmente se sepa toda la verdad.