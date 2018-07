Editorial: Frenos al emprendimiento

RETOS EMPRESARIALES. El Perú es un país de emprendedores. Pero ese ímpetu se topa muchas veces con trabas que dificultan convertir en negocio una buena idea. Y las empresas que logran superar esos escollos iniciales enfrentan otros, tanto propios como ajenos, que les impiden aprovechar mejor las oportunidades que ofrece el mercado doméstico o el externo. Al respecto, la Encuesta Nacional de Empresas (ENE), realizada por el Ministerio de la Producción (Produce), evidencia que el entorno empresarial en el país todavía no es el más óptimo.

Por ejemplo, el 62.8% de las micro y pequeñas empresas (mypes) no contaba con un plan de negocios al iniciar su actividad, mientras que un porcentaje similar no tuvo acceso al crédito. La encuesta solo se realizó a empresas formales y con ventas anuales mayores a 13 UIT para el año de referencia del sondeo, que fue el 2016 (S/ 51,350). Pero no se especifica qué es “formal” ni tampoco los criterios de clasificación en mype y mediana y gran empresa.

Si el punto de partida no es el más prometedor, la travesía está llena de obstáculos. Uno de ellos proviene del mercado laboral: el personal más difícil de conseguir es operarios calificados y técnicos. Esto grafica la escasa especialización de la educación técnica, aunque la universitaria tampoco sale bien librada, pues casi el 45% de las medianas y grandes tiene problemas para encontrar profesionales.

El uso de las tecnologías de la información y comunicaciones es un factor clave para la modernización empresarial. Pero menos de la tercera parte de las mypes tiene sitio web y apenas el 36.1% utiliza las redes sociales. Tampoco está generalizada la asociatividad. Solo el 5.7% de las mypes y el 23.3% de las medianas y grandes pertenece a alguna organización con fines empresariales, a pesar de los beneficios que podrían obtener para reforzar sus negocios.

El Gobierno está evaluando reducir las exoneraciones tributarias porque su aplicación no ha obtenido los resultados que se esperaban. La ENE no mide esos impactos. Por ejemplo, el bajo porcentaje de empresas que accedieron a la recuperación anticipada del IGV o el reintegro tributario se debería a que estos regímenes solo aplican para inversiones superiores a US$ 5 millones.

Asimismo, habría que revisar esta inconsistencia: el 16.1% de medianas y grandes empresas dijo que exportó el 2016, pero un porcentaje mayor (29.2%) se acogió al régimen de devolución por exportación. La lista de dificultades para exportar sí es bastante precisa –procedimientos aduaneros, acceso al financiamiento, costos logísticos, retrasos en aduanas y falta de información–.