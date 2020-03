Falta de reflejos

EXPORTACIONES. Nuevamente las estadísticas desmienten a las autoridades del Gobierno. En general, es el optimismo del Gobierno el que termina mal parado cuando se publican los resultados del PBI. Aunque la titular del MEF, María Antonieta Alva, reconoció la semana pasada, en un arranque de realismo, que el covid-19 impactará en la revisión a la baja del PBI de este año. Quien ahora parece estar inmerso en una realidad paralela es el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Édgar Vásquez.

“Hoy podemos decir que no tenemos ningún impacto en las exportaciones peruanas hacia la China y esperamos, por supuesto, que en las siguientes semanas las expectativas optimistas son que a finales de marzo se pueda dar un control de esta pandemia”, declaraba el pasado 20 de febrero, cuando el virus ya se expandía más allá de las fronteras chinas. Y las cifras dijeron lo contrario, pues las exportaciones al gigante asiático estaban siendo afectadas desde enero, según da cuenta un reporte del BCR publicado la semana pasada: cayeron 16% con respecto al mismo mes del año pasado. Esa contracción equivale a US$ 184 millones.

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), los más afectados fueron minería, gas natural y pesca, por el lado tradicional, mientras que entre los rubros no tradicionales figuran textiles, confecciones y agroindustria. China es el principal comprador de productos peruanos. También es nuestro principal vendedor, lo que significa que el covid-19 también ha jugado en contra de las importaciones peruanas desde ese país. En base a datos de la Sunat, ADEX informó que las tradicionales descendieron 54.3% en enero, y que se empieza a generar temor en algunos rubros manufactureros locales ante un posible desabastecimiento de productos chinos.

La preocupación de los empresarios iba más allá del aspecto logístico, pues también pidieron al Gobierno establecer controles al transporte marítimo ante el rápido avance del virus en el mundo. Hasta fines de febrero no se habían dado a conocer los protocolos a seguir en caso de que llegaran buques de mercancías con personas infectadas a puertos peruanos. Recién el jueves, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció las medidas que se aplicarán sobre el particular. No se sabe si se tomarán acciones en el caso del transporte aéreo, pese a que ha sido el origen de los contagios detectados en el país.

Esta falta de reflejos para afrontar los problemas está ligada al optimismo oficial, que por evitar abordar la realidad resulta siendo perjudicial para las empresas, sus trabajadores y la economía en general.