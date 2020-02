El TLC con Australia

ACUERDO. El 11 de febrero entró en vigencia el tratado de libre comercio (TLC) entre Perú y Australia –en inglés, “Pafta”–, que ha sido calificado como uno de los más completos suscritos por nuestro país, pues incluye cláusulas en campos diversos como pequeña y mediana empresa (pyme), propiedad intelectual, y hasta educación superior. También fue uno de los más rápidos. Las negociaciones se iniciaron y concluyeron el 2017, y fue suscrito en febrero del 2018.

Lo que cabe preguntarse es si el impacto será igual de veloz. Lo primero que hay que notar es que el punto de partida es relativamente bajo: el comercio bilateral sumó US$ 327 millones el 2018 (US$ 211 millones en exportaciones y US$ 116 millones en importaciones). Todavía no hay cifras oficiales publicadas para el 2019, pues Australia no es uno de nuestros 20 principales socios comerciales, pese a ser la décima tercera economía más grande del mundo.

Así que se podría anticipar un periodo inicial de investigación y sondeo de mercados. Para que ese proceso tenga buenos resultados, será necesario contar con acceso a información. Por el lado australiano, su Gobierno está cumpliendo la tarea, difundiendo los alcances del TLC en los sitios web de sus agencias de comercio e inversiones. Incluso, el Parlamento sometió el tratado a un debate serio antes de ratificarlo, con informes pormenorizados de sus potencialidades.

En el caso peruano, el 2018 se inauguró la Oficina Comercial (OCEX) en Sídney, aunque su sitio web no es actualizado con frecuencia. Tampoco hay abundancia de información útil en otros sitios del Gobierno. Si el objetivo es aprovechar el TLC, en especial en beneficio de la pyme –que es el discurso oficial–, la promoción es pieza fundamental, pues de lo contrario solo podrán acceder al mercado australiano las empresas que cuenten con recursos propios para hacer negocios.

¿Cuenta el Mincetur con estudios de los rubros que podría aprovechar el Perú en Australia? Hasta ahora, sus voceros solo se han limitado a recitar listas de productos que “podrían” ingresar, pero se desconoce si se han realizado actividades de prospección. El Perú le vende a Australia, principalmente, productos mineros, mientras que importa de ese país bienes intermedios (insumos) y bienes de capital.

La Asociación de Exportadores estima que un nicho interesante es el textil, mientras que en Australia han puesto la mira en alimentos procesados y orgánicos (lácteos, carnes y vinos, por ejemplo). Dado que es una economía avanzada, también busca vendernos equipamiento médico y tecnología minera y agrícola. Ellos la tienen clara. Nosotros, parece que no.