PLAN MAESTRO. La recuperación del Centro Histórico de Lima fue un objetivo prioritario de los dos periodos de Alberto Andrade (1996-2002). Su gestión logró algunos avances notables, pero ese esfuerzo fue descontinuado por el desinterés e incapacidad de sus sucesores (Castañeda y Villarán). El atractivo turístico y el legado cultural del centro limeño son innegables –en 1991 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco–, de modo que era necesario volver a prestarle atención y retomar la iniciativa de restaurar su prestancia.

La reactivación del Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima), dependencia de la Alcaldía capitalina, es un primer paso. Su mayor reto será poner en marcha el Plan Maestro del Centro Histórico de Lima, cuya elaboración tomó tres años –fue una iniciativa del Ejecutivo– y fue aprobado a fines del año pasado, según anunció el alcalde Jorge Muñoz. El gerente de Prolima, Luis Bogdanovich, informó a Gestión que la inversión pública sumará S/ 3,500 millones y que el plan contempla metas de corto, mediano y largo plazo, desde el 2021 hasta el 2035.

Además del componente público, será clave el involucramiento del sector privado, pues a la larga será el principal beneficiario de la recuperación, a través de la dinamización del comercio y servicios como restaurantes y hoteles. De hecho, ya existen proyectos de hospedajes “boutique”, una categoría que caracteriza a destinos premium como el Perú, aunque hasta ahora era casi imposible pensar que el centro de Lima podría estar al nivel del Valle Sagrado, Arequipa, el Manu, Paracas o Miraflores.

En el extranjero, el Centro Histórico tampoco es visto de esa manera. Si bien Lima forma parte de la lista de The New York Times “52 Places to Go” de este año, la única mención a esa zona es la Plaza Mayor. Parte de los embotellamientos también podría atribuírsele, aunque es una desventaja que afecta a toda la ciudad. Es por ello que el acceso al centro así como la seguridad tienen que ser una prioridad. Si bien se contempla la peatonalización de muchas de sus calles, el problema será cómo llegar (servicios de transporte) y cuán seguro sea hacerlo.

Otro gran reto será la promoción. Habrá que analizar qué está buscando el extranjero cuando visita capitales, y complementar la oferta limeña con la del resto de productos turísticos del país. Un plus sería reducir la contaminación, pues así se podrá publicitar el centro como “ecoamigable”, un atributo del que ya están sacando provecho muchas capitales del mundo, cuyos gobernantes tuvieron la visión que a la mayoría de los nuestros les faltó.