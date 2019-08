PULSO PERÚ. En las últimas semanas, el país ha sido testigo de varios hechos como las marchas y contramarchas del Gobierno sobre el proyecto de Tía María, paros contra proyectos de inversión minera, propuestas de adelantar elecciones, entre otros. Y en medio de estas situaciones y otras más que vive el Perú, viendo el comportamiento de tantas personas e instituciones, vale preguntarse cuál es la percepción de la ciudadanía sobre quienes detentan el poder en el país.

Es así como, a diferencia del año pasado en que el presidente Martín Vizcarra no era considerado la persona con mayor poder y era superado en trece puntos por Keiko Fujimori —lo cual no fue usual pues siempre el jefe de Estado lideraba el ranking—, este año la encuesta que realiza Datum para Gestión revela que el mandatario sí es quien más poder detenta en el país. Pero, a pesar de estar privada de su libertad, la lideresa de Fuerza Popular ocupa el segundo lugar y solo en el cuarto lugar aparece la figura del presidente del Congreso.

Pero donde las cifras muestran un mayor cambio con respecto al año pasado es sobre la institución con más poder. Si bien el Congreso sigue ocupando el primer lugar —aunque cae—, la ciudadanía ha asumido un rol más protagónico y ahora ocupa el segundo lugar, muy por encima de los medios de comunicación, las Fuerzas Armadas y los grupos de oposición. Aunque el sondeo no incluyó ni a la Fiscalía ni al Poder Judicial.

¿Es solo una percepción o realmente la ciudadanía está aprendiendo que tiene un poder que puede ejercer?

El poder no implica por sí mismo características positivas o negativas, por ello lo importante no es solo conocer dónde o en manos de quién está el poder sino cómo se utiliza. Y hoy la ciudadanía debe aprender a utilizarlo para construir y avanzar. Bloquear carreteras o cometer actos de vandalismo no son la mejor demostración del poder.

Siendo que en los próximos meses podríamos iniciar un nuevo proceso electoral, haría bien el país en no olvidar que el poder está en manos de los ciudadanos y elegir mucho mejor a las autoridades, que los políticos en el Legislativo o en el Ejecutivo no hayan dado la talla es culpa también de los electores.