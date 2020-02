CRISIS MINISTERIAL. Los ministros son los responsables políticos en el Ejecutivo y, como tales, saben perfectamente que ante cualquier error sus cargos quedan inmediatamente a disposición, sean o no directamente responsables de los hechos. Ya en el pasado hubo integrantes del Gabinete que salieron solo por no saber el precio de un kilo de pallares.

El Gobierno de Vizcarra no es la excepción –en promedio ha tenido cambios de ministros cada 20 días–. Pero la reciente crisis ministerial generada por la salida de cuatro titulares de cartera tiene características peculiares porque fue autogenerada por el propio Ejecutivo. El ministro de Energía y Minas debió renunciar por no haber informado en su hoja de vida (una declaración jurada obligatoria) que trabajó como consultor de la empresa Odebrecht. Luego, conocida la demanda planteada por la compañía contra el Perú ante el Ciadi, el Gabinete decidió dar una conferencia de prensa en la cual expresó “su extrañeza” por la demanda y dice haberse enterado por los medios. Sin embargo, día con día, la información mostró que varios de los ministros no solo conocían de la demanda sino que también algunos de ellos participaron en reuniones en las que se habló de la posibilidad del arbitraje.

Hasta hace cuatro meses, la mayoría de los cambios en el Gabinete estaba vinculada al accionar del Congreso. Pero estando disuelto es un grave error del presidente Vizcarra haberse generado una crisis ministerial de tal magnitud. Si conocían de la intención de la empresa de iniciar el arbitraje desde fines de diciembre pasado, y el Ejecutivo ya había tomado la decisión de no negociar con Odebrecht, ¿por qué no se informó a la población? ¿Por qué cuando la noticia llegó a los medios no se admitió? ¿Por qué convocaron a una conferencia de prensa en la que dieron la sensación de no conocer el tema?

Estas son preguntas que seguramente quedarán sin respuestas, sobre todo porque tanto el mandatario como su premier Vicente Zeballos han declarado que los cambios fueron planificados con anterioridad y no están vinculados al caso Odebrecht. Afirmaciones difíciles de ser creídas. Todo ello a pesar de que la exministra de Justicia, Ana Revilla, sostuvo en una entrevista que luego de la salida del procurador Jorge Ramírez le quedaba claro que ella debía dejar el cargo porque había “una crisis política”.

¿Será que la transparencia va perdiendo espacio en este Gobierno?