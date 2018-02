Editorial: Debate necesario

CONTROL PREVIO. En el Perú, la costumbre es actuar de manera reactiva, la solución de los problemas que interesan al país siempre se pospone hasta que algún hecho hace recordar su importancia. En ese momento, todos los involucrados saltan a la palestra para dar opiniones y querer apurar una solución, y muchas veces actuar apurado termina en malas decisiones. Eso es lo que ha ocurrido en las últimas semanas debido a la compra de Quicorp por parte de InRetail (Mifarma e Inkafarma).

Desde fines del 2016, la Comisión de Economía del Congreso encargó al grupo Pro Inversión y Generación de Empleo, presidido por el congresista Jorge del Castillo, el análisis sobre las fusiones y adquisiciones empresariales. Este grupo ya cuenta con un proyecto de ley que plantea un control previo para algunas de estas operaciones. El proyecto trabajado por más de un año debe entrar a un debate técnico que establezca si es conveniente o no aplicarlo y bajo qué parámetros hacerlo. También es importante saber cuánto costaría dotar a Indecopi de la capacidad técnica para llevar adelante esta función si se aprobara y cuánto le costaría al país no contar con esta medida en caso se rechace. Lo que se debe evitar es que un hecho puntual empañe un trabajo que debe ser técnico.

La propuesta de realizar un control previo a las fusiones y adquisiciones no es nueva, cada cinco años se plantea una iniciativa al respecto de parte del Parlamento, y en algunos casos con la opinión favorable de Indecopi. En otros países existe esta regulación, y en nuestro país se aplica solo para el sector eléctrico. Es más, la OCDE ha recomendado contar con este tipo de control previo, aunque no es una condición.

Sin embargo, también es importante tener presente que aumentar las regulaciones no siempre es la mejor manera de solucionar los problemas y que actualmente ya se sanciona el abuso de posición de dominio o las practicas colusorias. Es más, Indecopi ha sancionado a varias empresas por estas faltas en los últimos años.

Finalmente, quienes se rasgan las vestiduras por las recientes fusiones realizadas (farmacias y grifos) y reclaman una aprobación inmediata de la norma, deben tener en cuenta que el control previo no significa que estas grandes fusiones dejen de darse, simplemente que la entidad especializada (Indecopi) analizaría si la fusión o compra puede ser perjudicial para el mercado o no. No hay que olvidar que los monopolios per se no son malos, por mucho que algunos intenten afirmarlo.