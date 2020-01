ELECCIONES 2020.Faltan apenas dos semanas para que se realicen las elecciones congresales y buena parte de la población aún no parece segura sobre por quién votar. Una de las herramientas utilizadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ayudar a los votantes es organizar debates donde los candidatos puedan exponer sus ideas y, a través de la interacción con los demás candidatos, los ciudadanos puedan sacar conclusiones respecto a la postura de cada uno.

Sin embargo, esto que se explica muy bien en teoría no fue lo que se dio en la práctica. Más que un debate, lo que se vio el domingo fue un esbozo de ideas. Es verdad que se realizó con respeto y tolerancia, pero la dinámica utilizada no permitió que los candidatos profundizaran en sus respuestas, tampoco fomentó la confrontación de ideas. Eso en parte explica por qué la presentación estuvo llena de lugares comunes, y los candidatos no pudieron defender sus posturas frente a las de los demás.

Lo sucedido el domingo es una llamada de atención para que el JNE repiense la dinámica que utiliza y comprenda que el debate debe servir para que se luzcan los candidatos —y solo ellos—, para que la ciudadanía conozca a los nuevos aspirantes no solo por nombre o partido, sino por sus propuestas y su capacidad para defender sus posturas (actitud muy importante en el Parlamento). Es verdad que muchas veces el número de aspirantes puede ser un punto en contra, pero siempre se puede buscar salidas. Por ejemplo, elegir un solo tema y hacer varios debates; agrupar a los partidos que en el papel tienen las propuestas más similares para ver en qué se diferencian; hacer presentaciones de dos en dos, son algunas de las opciones.

Cuestionar el debate no implica que estos no sean importantes. Lo son, y mucho más cuando —como en esta ocasión— hay varias caras nuevas en la escena política que deben darse a conocer. También son vitales para que la población tenga nuevas formas de participar en los procesos electorales, pero si no se halla la mejor manera de realizarlos se ocasiona que la ciudadanía pierda interés en escucharlos.

Es necesario que el esquema se replantee para que los debates que se realicen al interior del país puedan cumplir con su objetivo y no se realicen solo para cumplir con los protocolos.