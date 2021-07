VARIANTE DELTA Las campañas de vacunación contra el COVID-19 avanzan en el mundo. Sin embargo, preocupa la expansión de una nueva variante.

La llamada variante delta ya sido detectada en más de 100 países, incluido el Perú. Y es la rapidez con la que se viene expandiendo lo que hace prever que en unos meses sea la dominante a nivel mundial.

Por ejemplo, en Estados Unidos, la nueva variante, detectada por primera vez en India, representa ya más del 50% de los nuevos contagios, superando a la variante alfa, que dominó hace algunos meses.

Y esa proporción es mucho más elevada, por ejemplo, en Reino Unido, e incluso se estima que esta variante representará el 90% de los nuevos casos en Europa para los próximos meses.

Si bien las vacunas han demostrado que brindan protección contra casos graves, la eficacia de estas varía en lo que respecta a la prevención frente a los contagios. Además, se sabe que las vacunas también ofrecerían protección contra la nueva variante.

Pero la posibilidad existente de nuevas transmisiones puede abrir espacio para el surgimiento de nuevas cepas más fuertes o contagiosas.

La posibilidad de un repunte de los contagios incluso viene evidenciándose en los mercados bursátiles mundiales y en un repunte del dólar a nivel mundial, al ser visto por los inversores como activo refugio.

Y es que el avance de las campañas de vacunación, aunque de manera desigual, alentó las expectativas de un pronto retorno a la normalidad de las actividades económicas en el mundo, un escenario que podría aún estar lejos. Incluso, se estima que es probable que el covid-19 se vuelva endémico y tengamos que vivir con él algunos años más.

Por ahora, Estados Unidos vienen haciendo pruebas sobre la necesidad de una tercera dosis y en Reino Unido ya se planea una vacuna de refuerzo para sus habitantes.

Como ya advirtió el FMI, el mundo debe acelerar la vacunación y se debe además buscar que más países sean cubiertos en los programas de inmunización, ya que por ahora se sabe que es la manera de evitar los casos de covid-19 graves y las crisis de salud.

En tanto, vacunados o no, no queda más que no bajar la guardia y mantener los cuidados preventivos para evitar que el virus siga circulando, y así al menos reducir los casos graves a un nivel que los servicios de salud puedan manejar de manera idónea.