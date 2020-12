VACUNAS. La información gubernamental sobre las acciones contra la pandemia del covid-19 no fue transparente en el Gobierno de Vizcarra y hasta el momento tampoco hay claridad en la administración de Sagasti.

Por ejemplo, la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, tiene una frágil memoria, pues en la conferencia brindada ayer por el presidente Sagasti evitó responder directamente respecto a las declaraciones que daba cuando dirigía el Minsa durante el Gobierno de Martín Vizcarra. Solo dijo que hoy “cuándo y cuánto no tenemos cómo saberlo (respecto a las vacunas)”.

El mandatario actual también estuvo esquivo, pues evitó declarar sobre la responsabilidad del Gobierno de Vizcarra por el retraso de las vacunas. “No es momento de buscar culpables”, dijo con tono de excusa. Sin embargo, dejó en claro que su Gobierno está “en un proceso de decantar y decir la verdad”, lo que pone en evidencia que el expresidente y su equipo no fueron transparentes.

Esto se reafirma al conocer que el acuerdo con Pfizer era preliminar y que se requiere la firma de un contrato específico y varios anexos sobre precio, cantidades exactas y fechas de entrega. Algo que el Perú no tiene.

Es decir, todas las autoridades del Gobierno de Vizcarra, incluyendo al exmandatario, faltaron a la verdad cuando aseguraban plazos y no tenían ningún contrato final firmado. Puede que no sea el momento para fijar responsabilidades y sanciones, pero estas tendrán que darse, ya que tan importante como investigar las muertes generadas en una marcha es encontrar a los culpables de jugar con la salud de los peruanos durante la pandemia.

Si bien Sagasti mostró su disposición a ser transparente, aún quedan varias dudas por resolver. El Gobierno justificó su actitud al señalar que la información se mantendrá reservada en tanto no se culminen las negociaciones con los laboratorios. Sin embargo, la población quiere saber que si hay otros países que ya tenían contratos firmes y pagos por adelantado antes de noviembre, ¿por qué no lo hizo el Perú? ¿Cuáles son las exigencias o las responsabilidades que no resultan fáciles de asumir? ¿No hay dinero para pagar por las vacunas? Ocho días de incertidumbre política, tras la vacancia, no pueden ser responsables de tanto retraso.

A la falta de claridad sobre cuándo llegarán las vacunas al Perú se suma la parsimonia de las autoridades de no informar diariamente con mayor despliegue de la evolución del contagio en el país a detalle, así como sobre la tasa de positividad de Lima y provincias.

En momentos en que las fiestas navideñas encienden todas las alarmas, la transparencia es la única respuesta.