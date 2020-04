¿SE CAMBIARÁ DE ACTITUD? El lunes se inició la segunda prórroga de la cuarentena establecida por el Gobierno con la finalidad de reducir el nivel de contagio del Covid–19, y la primera gran pregunta que surge es si esta ampliación de dos semanas será suficiente para que se consigan todas las metas planteadas por el Ejecutivo. En ese sentido, lo vivido durante las primeras cuatro semanas no parece muy alentador, pues, aunque pequeño, el porcentaje que incumple las indicaciones pone en peligro a un alto número de personas.

Por ejemplo, es clara la impotencia que sienten muchas veces los miembros de las fuerzas del orden que deben resguardar a la ciudadanía y velar por el cumplimiento de las medidas de aislamiento, sobre todo porque muchos de ellos han sido contagiados e, incluso, han fallecido.

En la búsqueda por lograr mejores resultados, el Gobierno optó por la restricción de salida por sexo, la cual fue dejada de lado al fracasar en sus metas. Pero salvo esa propuesta, no se han generado mayores ideas para limitar el acceso a mercados o supermercados y bancos (como sí ha sucedido en otros países, por ejemplo, en Argentina), que son los lugares que mayor concentración de personas han mostrado en las últimas semanas. Si bien ahora se ha planteado la imposición de una multa, lo cierto es que aplicarla será tan difícil que su eficacia está en duda.

Un porcentaje nada desdeñable de quienes incumplen las medidas son personas que deben salir pues no cuentan con los ingresos suficientes para quedarse en su casa y no han sido beneficiarios ni de bonos ni de canastas de alimentos. Frente a esta realidad es necesario que el gobierno encuentre salidas para ellos y discrimine entre quienes no pueden dejar de salir y quienes incumplen porque no entienden la magnitud del problema.

Si bien se comprende que el presidente trate de levantar el ánimo de la población, debe cuidar mucho los mensajes que brinda cada día. Un exceso de optimismo del gobierno, como plantear que ya está pasando lo peor, con data de solo tres días, o que en mayo culminará la primera etapa de la crisis, puede generar que las personas relajen sus cuidados.

¿La población se portará mejor estas dos semanas adicionales de cuarentena? Eso está por verse, pero no solo de eso dependerá si —aunque sea de manera restringida— se levanta la medida de aislamiento o se extiende unas semanas más. Será necesario también mejorar y ampliar la identificación de las personas infectadas, algo que solo está en manos del Gobierno.