CAMPAÑA ELECTORAL. A un mes de las elecciones generales, la última encuesta de Datum para Gestión muestra que el porcentaje de quienes ya tienen un voto decidido se ha incrementado en siete puntos, llegando a 25% (en Lima incluso llega a 29%). Sin embargo, el porcentaje de personas que continúan evaluando opciones para elegir candidato apenas se ha reducido en un punto y sigue siendo alto (45%). Lo que confirma que los peruanos eligen a su candidato en las últimas semanas –o minutos–.

Si bien el porcentaje de quienes declaran no estar nada interesados en las elecciones es alto (40%), llegando a 45% en el norte y oriente del país, lo cierto es que eso no implica que no piensen votar, pues mes a mes se sigue incrementando el porcentaje de quienes sí irán a votar, llegando ya al 78%. Quizás el que ya se estén aplicando las vacunas, aunque no a la velocidad esperada –tanto que el 83% considera que no se logrará vacunar a toda la población este año–, y el incremento en el porcentaje de quienes sí piensan vacunarse (65%) estén ayudando a reducir la tasa de deserción.

A poco más de cuatro semanas para los comicios, los resultados son aún inciertos debido a la diferencia tan estrecha que existe entre cada uno de los candidatos –salvo en el sur del país–. Todas estas cifras dejan en claro que durante las próximas semanas más de un candidato deberá cambiar sus estrategias. La población espera posturas claras sobre los temas de mayor preocupación, que sin duda no son los temas de largo aliento, sino los que cubren las necesidades inmediatas, como salud, la forma de actuar frente a la pandemia y la aplicación de vacunas; qué harán para acelerar la recuperación del empleo, teniendo en cuenta que este depende del sector privado, y finalmente la recuperación de la economía y reducción de la pobreza.

En este último trecho de la carrera los candidatos que se equivoquen caerán del podio. La población está cansada de los candidatos que buscan la confrontación, que si bien es un buen mecanismo para hacerse notar, no es un buen distintivo para el largo plazo, pues los últimos cinco años la confrontación fue el origen de muchos problemas en el país. Por otro lado, la población tampoco busca salvadores que quieran imponer su punto de vista sin discusión. Quienes tengan menos errores serán quienes lleguen a la meta.