PRODUCCIÓN. Aunque la pesca solo contribuye con 0.74% del PBI nacional, su relevancia económica es bastante mayor. Es que una buena temporada de anchoveta repercute en la producción de harina y aceite de pescado y, por ende, “levanta” las cifras del subsector fabril primario y del sector manufacturero total. Por el lado de las exportaciones, su contribución es mayor: representa casi el 7% de las tradicionales y cerca del 11% de las no tradicionales, disputando en este rubro el tercer lugar con los envíos de textiles (más confecciones) y sidero-metalúrgicos (más joyería) –el líder indisputable es agro, seguido de químicos–.

El sector parece estar navegando bien, pues sus exportaciones tradicionales ya superan las cifras del 2019, y si bien las no tradicionales aún no alcanzan ese umbral, sí están muy por encima de las del año pasado (39%). Además, los empresarios pesqueros no estarían sufriendo sobresaltos como los de otros sectores, porque, afortunadamente, ni al presidente Castillo ni a ninguno de sus partidarios se les ha ocurrido estatizar o nacionalizar la anchoveta o la cojinova.

Sin embargo, la pesca parece estar relegada en el debate sobre mejoras del aparato productivo del país. La presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP), Cayetana Aljovín, ha citado tres aspectos que merecen atención. El primero es la urgencia de una ley de promoción de la acuicultura, que restituya los incentivos tributarios que figuraban en la antigua Ley de Promoción Agraria, que fue derogada por el anterior Congreso, y la norma que la reemplazó fue elaborada y aprobada de manera tan desprolija, que omitió esa parte.

Si bien el MEF ha reactivado la Mesa Ejecutiva de Acuicultura, no ha informado si la restitución de los beneficios tributarios forma parte de la agenda. Lo que sí es cierto es que pronto se cumplirá un año desde que la inversión en la crianza de especies acuáticas en el Perú dejó de ser atractiva y competitiva.

El segundo obstáculo tiene que ver con los límites a las cuotas de pesca industrial para consumo humano directo cuando hay abundancia de recursos. La mayor afectada es la extracción de jurel, que es el sexto producto de exportación no tradicional del país. Por último, es necesario evaluar la restauración del régimen de pesca de anchoveta en el litoral sur, que fue eliminado en el 2011, pese a que por características geográficas –el recurso crece más cerca de la costa–, es diferente del que funciona para el litoral norte-centro. En suma, son tareas pendientes que han estado relegadas demasiado tiempo.