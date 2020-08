RESULTADOS. La Fase 2 de reapertura de la economía ocurrió en la segunda quincena de junio, con lo que el Gobierno esperaba que el aparato productivo nacional operase al 82% de su capacidad. El PBI de dicho mes se contrajo 18.06%, respecto a junio del 2019, tasa menor que las caídas de abril y mayo (39.3%, cifra actualizada, antes era 40.9%, y 32.7%, respectivamente), quizás porque a diferencia de la Fase 1 (mayo), se flexibilizaron los engorrosos protocolos. Solo una actividad reabierta en dicha fase, pesca industrial, creció en junio.

Los otros tres que registraron tasas positivas –telecomunicaciones, sector público y banca y finanzas– nunca fueron cerrados, mientras que agro, que creció en abril y mayo, tuvo una pequeña disminución. Los demás sectores siguieron en rojo, aunque con variaciones menos desfavorables. Ello se evidencia en que el PBI desestacionalizado de junio aumentó 14.56% respecto a mayo y hay indicadores de una mejora de julio respecto a junio. Si bien la economía peruana sigue camino a salir del hoyo, su recuperación a niveles prepandemia recién se hará realidad a inicios del 2022, según prevé el presidente del BCR, Julio Velarde.

Y el proceso será muy duro. El funcionario advierte que “decenas de miles de empresas” quebrarán, y que aumentarán la informalidad laboral y la morosidad bancaria. Cabría preguntarse cuántas empresas hubiesen tenido opción de sobrevivir y cuántos trabajadores no hubiesen tenido que quedarse en la calle si los estímulos se hubiesen activado a tiempo, y no con tanto retraso. Esta falta del sentido de la urgencia permite explicar la ausencia de un plan de reactivación programático e integral.

Por cierto, la pérdida de empleos formales perjudicará los ingresos de las AFP y la ONP, en momentos en que el Congreso insiste en seguir reduciendo los fondos de ambos sistemas de pensiones. Sin embargo, según la data oficial, la informalidad no ha aumentado sino todo lo contrario. El INEI informó que en el periodo julio 2019-junio 2020, ese tipo de empleo se redujo 7% en el ámbito urbano a nivel nacional, respecto al periodo julio 2018-junio 2019. No es un error de cálculo sino el resultado de la metodología que aplica esa agencia, que además revela que 6.36 millones de peruanos ya no forman parte de la PEA, sino que ahora están “inactivos”.

El ministro de Trabajo, Javier Palacios, explicó que muchas de esas personas no trabajan porque siguen en aislamiento social obligatorio. Quizás no se ha percatado del aumento de vendedores ambulantes. ¿Seguirá el Gobierno brindando información que no refleja la realidad?