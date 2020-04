CUARENTENA. El miércoles 8 de abril, el presidente Martín Vizcarra anunció que el lunes 27 de abril podía acabar el distanciamiento social obligatorio impuesto por el Gobierno para reducir el avance del covid-19. Hoy este anuncio está en duda, sobre todo porque ya el ministro de Salud adelantó que más que levantar la cuarentena, lo que se generará es “una cuarentena distinta”, que incluiría apenas algunas actividades adicionales a las que ya operan.

Sin embargo, faltan apenas cinco días y aún nadie tiene en claro qué sucederá. ¿Qué servicios o rubros podrán empezar a trabajar a partir del 27 de abril? ¿Cuál será el cronograma (aunque sea tentativo) para que poco a poco todos se integren a sus labores? Se ha mencionado que las empresas deben seguir protocolos, pero no se ha especificado en qué consisten. ¿Cuánto tiempo necesitarán las empresas para adecuarse y cumplir con los mismos? ¿Se exigirá una prueba de descarte a los trabajadores que deban ir a laborar (como lo han hecho China o Chile)? Si es así, ¿el Gobierno está en la capacidad de poder tomarles las pruebas a todos?, ¿quién va a supervisar que realmente se cumpla con implementar los protocolos?

Ya se ha deslizado que podrían empezar a trabajar ciertos servicios de delivery, pero en algunos casos el personal que realiza esta labor es independiente, es decir, no forma parte de una planilla. En ese caso, ¿cómo asegurar si labora en ese rubro o no?, ¿quién responderá por ese trabajador si llega a contagiarse? Por otro lado, ¿se ha previsto qué sucederá con el transporte? Si bien el Metropolitano y el Metro funcionan y tienen medidas de salubridad establecidas, su uso no es masivo y se requerirá ampliar los medios de transporte. ¿Quién verificará que los medios que empiecen a funcionar cumplan con los mismos cuidados de desinfección?

Asimismo, tendría que pensarse en levantar la cuarentena a todos los servicios conexos que requerirán las empresas para funcionar.

La esencia para que funcione un levantamiento gradual del aislamiento —sin importar la fecha en que este se dé— es que empresas y trabajadores puedan cumplir con todos los lineamientos necesarios para minimizar al máximo los contagios, y para ello es necesario conocer con anticipación y claridad los protocolos que tendrán que cumplir. Mientras más tarde se den las indicaciones, más difícil será que las empresas las puedan poner en marcha.