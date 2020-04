CUARENTENA . Tal como Gestión adelantó el miércoles, el Gobierno decidió ampliar el estado de emergencia hasta el domingo 10 de mayo, una recomendación que ya habían alcanzado varios infectólogos y el Colegio Médico. Sin embargo, no hubo mayor precisión respecto a qué nuevas medidas tomará el Gobierno para asegurar que las aglomeraciones de personas (mercados, bancos, calles) disminuyan, tampoco hubo una respuesta clara sobre cómo se actuará con aquellos que quieren desplazarse desde Lima hacia el interior del país o viceversa. Las salidas por género y la aplicación de multas no han funcionado, ¿qué otra acción tomará? Mientras el “quédate en casa” no sea totalmente efectivo, de poco servirá que se siga extendiendo la cuarentena.

Lo que sí sorprendió fue el anunció de que el Ejecutivo pedirá nuevamente facultades delegadas al Congreso para legislar en materia tributaria con la creación de un impuesto solidario. “Hay peruanos que pueden apoyar al resto de sus connacionales”, dijo el mandatario, mientras que la ministra de Economía añadió que “los impuestos son una medida idónea y eficaz en tiempos de crisis” y legislarán con estándares de “racionalidad de los impuestos y basados en el principio de solidaridad”.

Sorprende porque el anunció se realizó minutos después de explicar que solo el 25% de familias peruanos tiene un ingreso formal por planilla (y, por ende, no recibirán ningún apoyo del Gobierno). ¿Quiere decir que el impuesto solidario tendría que recaer sobre ese 25%?

El nuevo impuesto que planea instaurar el Gobierno —y que se sumará al Impuesto a la Renta— ¿será para las personas naturales o para las empresas? Si es para las personas naturales, ¿a partir de que monto de ingreso considera el Gobierno que se podrá “ser solidario”: S/ 5,000, S/ 10,000, S/ 15,000 o más? ¿Acaso se desconoce que quienes aún tienen un ingreso formal podrían perderlo en cualquier momento por la situación en que están los empleadores? O quizá se está pensando aplicarlo a las empresas.

Semanas atrás la presidenta del Tribunal Constitucional propuso que los altos funcionarios se redujeran los sueldos para liberar ingresos a favor del Estado. Vizcarra respondió minimizando la propuesta y el presidente del BCR la calificó de “medida populista”. Hoy el mandatario cambió de idea.

Será importante conocer a la brevedad la tasa y sobre todo a qué rango de ingresos se pretende aplicar, así como la temporalidad de dicho impuesto. Hay que evitar que al final se termine afectando más a la clase media.