FALTA DE ACCIÓN. La ineficiencia en la ejecución del gasto es un mal que ningún Gobierno ha podido remediar –algunos ni siquiera lo intentaron–. Y el COVID-19 ha ocasionado una suerte de efecto “llueve sobre mojado”, pues sumó más retrasos de los usuales en inversión pública y adquisición de bienes y servicios, que son relevantes impulsores de la economía. En el primer caso, debido a que al inicio de la cuarentena se paralizó la construcción, mientras que en el segundo, la pandemia alteró cronogramas de compras.

En el primer semestre, se ejecutó el 34.8% el presupuesto público, cuando en épocas normales bordea el 45%. No obstante, hubo partidas que supuestamente debieron registrar un mayor avance puesto que fueron creadas a inicios del estado de emergencia para combatir el COVID-19. El caso más preocupante es Salud, que de los S/ 2,515 millones asignados, solo se han ejecutado S/ 858.5 millones (34.1%). Dicho presupuesto incluye la adquisición de medicinas, dispositivos y materiales para el tratamiento del COVID-19, lo cual refleja que las entidades encargadas no han hecho un trabajo óptimo.

Y el problema no ha podido solucionarse, como lo prueba la escasez de oxígeno o las protestas de trabajadores hospitalarios por la falta de equipos de protección –que tanto el Minsa como Essalud se esfuerzan en desmentir–. Pero no solo es Salud, pues en Educación no se ha ejecutado nada. En ese gran cero figura parte del monto asignado a la compra de 842,780 tabletas para escolares y profesores en zonas sin acceso a Internet, anunciada hace cerca de tres meses.

Además de la consabida deficiencia en manejo logístico, las entidades públicas siguen careciendo del sentido de la urgencia. Quizás las reglas también sean un obstáculo, pues en momentos como el actual deberían primar criterios distintos al precio, como por ejemplo la celeridad en la entrega de suministros esenciales o el aseguramiento de servicios posventa.

El Gobierno ha tomado medidas para dinamizar el gasto, sobre todo para inversión y mantenimiento de infraestructura pública: elevó el monto para obras por impuestos, agilizó protocolos sanitarios en obras públicas, lanzó el programa Arranca Perú y firmó un convenio con Reino Unido para la reconstrucción “con cambios”. No obstante, vale la pena advertir dos riesgos. El primero, es la pobre capacidad de gestión del Estado (en todos sus niveles). El segundo, es la intromisión del Congreso en asuntos que no le competen, como la asignación de porcentajes presupuestales pese a que no posee iniciativa de gasto.