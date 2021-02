VACUNAS. El bochornoso espectáculo que vivimos en los últimos días muestra la crisis de la sociedad peruana en términos de ética, que agrava la crisis sanitaria y económica que se enfrenta. A la lista de autoridades y funcionarios que se aplicaron una vacuna experimental, sin informar a nadie e incluso negándolo en más de una oportunidad, se suman quienes lideraron el equipo (Javier Bustos, Hugo García y Germán Málaga) de ensayos clínicos para la vacuna de Sinopharm, que no establecieron criterios específicos y transparentes para aplicar el lote de “vacunas experimentales activas a ser administradas al personal del estudio y otros profesionales involucrados de alguna forma con su desarrollo”, así como ciertos políticos que están más interesados en destruir a sus pares que en llegar a la verdad.

La presentación de Málaga ante las comisiones del Congreso deja en claro que lo dicho por el expresidente Vizcarra para justificar su vacunación fue una mentira y por lo tanto tiene que ser pasible de todas las investigaciones pertinentes. Pero, más allá del caso puntual del mandatario, también queda en evidencia que la frase “profesionales involucrados de alguna forma con su desarrollo” fue mal utilizada y terminó siendo un cajón de sastre que permitió que se inoculara a tirios y troyanos.

Si las vacunas experimentales llegaron para el personal encargado del ensayo clínico es lógico que se les hubiese inoculado a ellos e incluso a sus familiares directos por un tema de protección y cuidado. Hasta allí, las críticas pudiesen haber sido menores. Sin embargo, no existió criterio alguno para el listado que enviaban las personas de enlace tanto del Minsa (Carlos Castillo) como de Relaciones Exteriores (Jorge Jarama) e incluso las que eran definidas desde el propio equipo de investigadores. No hubo justificación alguna para que estas dosis experimentales se hayan distribuido de forma tan arbitraria, pues de las declaraciones de Málaga se puede colegir que la aplicación se usó hasta como moneda de cambio.

Además de ministros, exministros y funcionarios, la lista incluye nombres como el nuncio apostólico, Nicola Girasoli; ejecutivos de empresas y hasta profesionales vinculados a agencias de comunicación y gestión de intereses, y varias otras personas que claramente no estaban involucradas en los ensayos clínicos.

En aras de la transparencia que hasta ahora no se ha mostrado, será importante que se establezca el verdadero fundamento de cada vacuna experimental utilizada, así como conocer el listado completo sin omisiones.

A partir de hoy, el Gobierno debe ser muy cuidadoso con todo lo relacionado al proceso de vacunación. Por eso es importante conocer por qué si a nivel oficial se habló de la aplicación de dos dosis de 150,000 vacunas correspondientes al primer lote, el registro oficial del Minsa muestra 141,367 dosis a aplicar. ¿A qué se debe la diferencia? Ratificamos que toda esta investigación, que es necesaria, no debe interferir el proceso de vacunación iniciado. Las explicaciones dadas hasta el momento sobre las personas extrañas a los ensayos clínicos no son convincentes. Esperemos que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, no ande con pies de plomo, como ha sucedido en la mayoría de los casos que se vieron durante el Gobierno de Vizcarra.