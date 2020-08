RESULTADOS. La semana pasada se confirmó oficialmente que la economía peruana está en recesión –dos trimestres consecutivos de caída del PBI, según la teoría–. El INEI publicó su informe del PBI de abril-junio, mientras que el BCR dio a conocer su análisis de la actividad económica, el sector externo y las finanzas públicas para el mismo periodo. Salvo las actividades consideradas esenciales, la economía peruana estuvo en “coma inducido” (en palabras de Paul Krugman) hasta mediados de mayo.

Era de esperarse una fuerte contracción en abril (40%), aunque la de mayo no hubiese sido tan pronunciada (32.7%) con una reapertura menos engorrosa. Recién en junio el Gobierno entendió que había que afinar ese proceso, lo que influyó en una caída menor del PBI (18.1%), pero para muchas empresas quizás ya fue demasiado tarde. El resultado fue una reducción de 30.2% en el segundo trimestre.

Eso generó una disminución del empleo que impactó en componentes de la demanda interna como consumo privado e inversión privada, esta última se contrajo 60.2% entre abril y junio, su menor nivel desde 2015, según el BCR. La inversión privada se ha visto afectada por la interrupción de diversas actividades, la incertidumbre acerca del futuro de la economía y del impacto del covid-19 en gran medida porque el Gobierno prolongaba la cuarentena cada quince días y porque la reapertura no ha regido para todo el país.

La baja de la demanda externa, así como el cierre de actividades como textiles y metalmecánica en el país, provocaron la caída de las exportaciones. Lo paradójico fue que sí se permitió la importación de bienes sustitutos. Aunque las importaciones totales también cayeron, lo hicieron en menor magnitud que las exportaciones. Quizás esto explique, junto con la salida de inversiones de cartera y algo de especulación, el aumento de la demanda por dólares.

Por el lado de las finanzas públicas, lo preocupante no debería ser un aumento del déficit fiscal, dado que con las medidas de alivio (bonos) y de estímulo (Arranca Perú, Myperú, etc.) es de esperarse un mayor gasto, tanto corriente como de inversión. Lo que sí debe inquietar es la lentitud con que esas medidas están poniéndose en marcha, pues si los contribuyentes no se recuperan, será muy difícil que lo haga la recaudación tributaria. Habrá que esperar dos trimestres más en rojo; pero no es lo mismo caer 30% que 5%, y el resultado dependerá de que se agilice la política fiscal, que por ahora avanza como cuando se creía en el “milagro peruano”.