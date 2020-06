GABINETE. La última encuesta elaborada por Datum para Gestión muestra que, aunque aún está por encima de la popularidad que tenía a inicios de año (58%), este es el segundo mes en que el presidente Vizcarra ve reducida su aprobación (65%). Sin embargo, mirando a más detalle esta cifra, se descubre que en el sector de la pequeña empresa esta aprobación baja trece puntos, mientras que en la mediana y gran empresa disminuye diez puntos, una clara muestra de que la cuarentena afecta al sector formal.

A los otros miembros del Gabinete no les va mucho mejor. El presidente del Consejo de Ministros, la ministra de Economía y el ministro de Salud también han visto disminuida su aprobación por segundo mes, pero en el caso del ministro Zamora, su desaprobación ya es mayor que la aprobación. Razones para estas cifras hay muchas: las descoordinaciones, los discursos cruzados y sobre todo la falta de resultados. No en vano un 56% de los encuestados sostiene que el Gabinete no está funcionando acorde a las necesidades del país.

Y esto quizás se explique porque para la mayoría de encuestados las principales preocupaciones están vinculadas al trabajo. Así, en primer lugar, está el no poder salir a trabajar y generar ingresos, en tercer lugar el crecimiento del desempleo, y en cuarto lugar el deterioro de la economía. El Gobierno en el discurso plantea acciones para atender estas necesidades, pero en los hechos no ha conseguido ser eficaz. No en vano la mayor desaprobación de la ministra Alva viene del sector socioeconómico D/E.

Aun así, todavía la mayoría de encuestados (47%) cree que el Gobierno va por el rumbo correcto, aunque en el centro y en el sur del país la apreciación mayoritaria es que va por el rumbo incorrecto.

Si bien ningún mandatario debe gobernar en función de las encuestas, contar todavía con una aprobación superior al 50% le permite a Vizcarra tener el apoyo necesario para plantear cambios. En este caso, modificaciones en un Gabinete dispar que tiene ministros que han sido casi invisibles durante esta pandemia y otros grupos con claros puntos de vista discrepantes.

No se trata de sucumbir al populismo con declaraciones para buscar los aplausos de la tribuna , como impulsar una expropiación a las clínicas, más bien puede usar su capital político para trazar un plan que permita salir con la mínima afectación posible de la recesión en la que está inmerso el país. Este Gobierno no verá el final del túnel, pero sí puede señalar el camino. ¿Se dará cuenta el presidente?