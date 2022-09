GOBIERNOS SUBNACIONALES. El proyecto de Ley de Presupuesto planteado por el Ejecutivo entregará mayores recursos a los gobiernos supranacionales el próximo año. Son S/ 10,000 millones más los que tendrán los municipios y gobiernos regionales, en comparación con lo que recibieron este año, para ejecutar proyectos de inversión pública. Esta mejora se da básicamente por una mayor recaudación tributaria –especialmente la que procede de la minería– e implicará un significativo aumento para las municipalidades que en total recibirán S/ 6,237 millones más.

Esta debería ser una gran noticia, tanto a nivel macro, pues el MEF espera que este incremento sirva para elevar la inversión pública y que, por consiguiente, mejore la perspectiva de crecimiento nacional, y a nivel micro, pues debería implicar una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, ya que sus autoridades contarán con los recursos necesarios para cubrir los servicios esenciales de su comunidad. Sin embargo, difícilmente estos buenos augurios en el papel se convertirán en realidad. Sucede que el próximo año alcaldías y gobiernos regionales contarán con autoridades recién elegidas y, como ya se explicó desde estas líneas, la experiencia de los ciclos de cambio de autoridades muestra que la inversión de gobiernos regionales y municipales se contrae en su primer año en el cargo, porque están “en periodo de aprendizaje”. Por ejemplo, se redujo 7% y 11%, respectivamente, el 2011 y el 2015, mientras que el 2019, cuando ya estaba prohibida la reelección inmediata, la caída fue de 8.4%.

Pero aun cuando no existiese el problema del periodo de aprendizaje, la realidad es que los gobiernos subnacionales todavía no encuentran la fórmula para aprender a ejecutar. Por ejemplo, solo en los distritos de la provincia de Lima (incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima) a la fecha -en conjunto-, apenas han logrado ejecutar el 51.6% de sus recursos, lo que significa que aún tienen pendiente devengar S/ 687.6 millones. Una mirada más a detalle muestra que en 33 de las 43 municipalidades la ejecución del gasto está por debajo del 50%. Esta realidad se repite a lo largo del país y en algunos distritos es mucho más preocupante, pues no llega ni al 10%.

Una vez más queda claro que el problema no es el dinero, sino la capacidad de las autoridades, y si bien el MMM reconoce el problema, las soluciones que plantea son las mismas que ofrecieron gobiernos pasados y que no han funcionado: capacitación, fortalecimiento de marcos normativos y mayor espacio para el esquema de obras por impuestos. ¿Podrán buscar soluciones más creativas para que finalmente las personas puedan ver mejoras en su calidad de vida? Dinero hay.