REACTIVACIÓN. En su discurso del martes ante el Congreso, el premier Walter Martos mencionó algunas de las medidas y montos que el Gobierno ha implementado para reactivar la economía como Arranca Perú, Reactiva Perú, Myperú y FAE-Mype, aunque omitió otros que todavía no están operativos plenamente como FAE-Agro y FAE-Turismo. De hecho, de todos los mencionados, solo Reactiva Perú está completamente operativo y ya se encuentra en su segunda ronda –al igual que la primera, con fondos de garantías crediticias por S/ 30,000 millones–.

Ese relativo avance se debe a que fue el primero en ser implementado, aunque pasó casi un mes desde que fue anunciado, a dos semanas de iniciada la cuarentena (marzo) y la realización de la primera subasta de fondos, el 23 de abril. Esa demora ha sido la característica de todos los estímulos aprobados por el Gobierno. Es entendible que los funcionarios analicen cuidadosamente los criterios y requisitos para acceder a esos recursos públicos, a fin de evitar errores como los observados en Reactiva Perú 1, que han servido de excusa al Congreso para insistir en interpelar a la ministra de Economía –aunque su oposición a las dadivosas iniciativas legislativas podría ser el motivo de fondo–. Como resultado, el trámite para Reactiva Perú 2 se ha complicado.

Pero la razón de peso de los retrasos parece ser la racionalidad de los burócratas, que no logran asimilar que ya no estamos en épocas normales, cuando el visto bueno podía tardar meses y no pasaba nada, sino en medio de una crisis económica. Por cierto, ninguno de estos estímulos va en contra de las medidas para combatir el covid-19, sino que servirán para mitigar su impacto en el aparato productivo.

El reglamento operativo del FAE-Turismo recién fue aprobado el martes, pese a que el plazo expiró el 15 de julio. El del FAE-Agro vio la luz el lunes, más de un mes después de lo ofrecido por el ministro de Agricultura. Lo cierto es que la campaña de siembras ya comenzó y los créditos no comenzarán a llegar hasta dentro de quince días. Con respecto a Myperú, la exministra de la Producción (hoy en el Mincetur), señaló a fines de junio que primero se tenía que completar lo pendiente del 2019 y que lo destinado para este año recién se activaría la última semana de agosto. Y el grueso de Arranca Perú todavía está en su fase de transferencia de recursos.

¿Entenderán los funcionarios el significado de “flujo de caja”? Es que todo el tiempo que se han demorado puede haber significado la iliquidez y, en muchos casos, la insolvencia de agentes económicos.