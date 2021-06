¿NUEVO DISCURSO? La ONPE terminó de contabilizar actas al 100%. Sin embargo, el JNE aún no puede hacer alguna proclamación, pues tiene en sus manos varias solicitudes de nulidad que debe resolver antes de dar un resultado final. Aunque en derecho la forma es tan importante como el fondo, para darle mayor tranquilidad al país las decisiones del JNE deberían ir al fondo del tema y no solo a las formas. Además, debería explicar de manera sencilla a la población las razones de sus fallos, no porque se pueda pensar que son ilegales, sino porque, dado el nivel de suspicacia que ha generado el proceso electoral en la ciudadanía, se requiere una sustentación mayor. Por ejemplo, el reciente voto en discordia del magistrado Luis Arce tendría que ser aclarado.

Pero más allá de la labor que debe realizar la autoridad electoral es importante mirar el comportamiento que lleva adelante el candidato Pedro Castillo y su equipo técnico. En los últimos días no han cesado las reuniones para tratar de generar cierta calma, sobre todo a nivel de los empresarios e inversionistas. El economista Pedro Francke ha liderado estos encuentros y no ha cesado de repetir que “la inversión privada es muy importante porque genera crecimiento y empleo, y no solo porque es una fuente de recaudación”. Además, han insistido en que no habrá estatizaciones ni confiscación de ahorros, ni control de cambios, que mantendrán la autonomía del BCR y que seguirán la línea del plan bicentenario que escribieron para la segunda vuelta. En la primera vuelta Castillo ganó con el ideario de Perú Libre.

Las declaraciones de Francke podrían tranquilizar a quienes consideran posible que Pedro Castillo pueda deslindarse del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y su ideario. Sin embargo, dos situaciones hacen poco probable que estas palabras puedan validarse con los hechos. La primera es que todo lo que se está ofreciendo va de la mano de la actual Constitución. Pero, en algo que no se han moderado es en plantear una Asamblea Constituyente para una nueva Carta Magna, y basándose en ello podrían aplicar todo lo que plantea el ideario de Perú Libre.

La segunda situación es que un gran porcentaje de sus votantes buscaba conseguir cambios radicales en el país. ¿Tendrá Pedro Castillo la capacidad política para soportar la presión que recibirá tanto del interior de su partido como de sus votantes para hacer los cambios radicales ofrecidos?

Es saludable que haya palabras de moderación, pero sería un error creer que, en caso asumiera la presidencia, le será sencillo a Castillo pasar del dicho a los hechos.