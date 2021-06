AGENDA PENDIENTE. Se cumplió el acto electoral de la segunda vuelta y mientras se espera el resultado final, hay tareas en las que bien vale hacer hincapié por la importancia que tienen. El próximo Gobierno debe tener presente que la pandemia causó tantos estragos en la economía que obligó al Gobierno de Vizcarra a suspender, para el 2020 y el 2021, las reglas de responsabilidad fiscal, entre ellas, las metas de déficit fiscal para dichos años. Ello debido a que la recesión provocada por la cuarentena impactó negativamente en la recaudación tributaria, en tanto que el gasto público tuvo que elevarse para cubrir nuevas necesidades generadas por la emergencia. La recuperación de la economía se inició a fines del cuarto trimestre del 2020, aunque lentamente –en parte debido a las cuarentenas focalizadas vigentes desde febrero–.

Pero eso no significa que este año habrá recursos disponibles para realizar gastos adicionales a los presupuestados, pues la recaudación de impuestos no logrará superar los niveles previos a la pandemia. En suma, si quien resulte electo gobierno, ya sea Perú Libre (PL) o Fuerza Popular (FP), decidiese poner en práctica sus promesas de manera inmediata, tendrá que reformular partidas presupuestarias, es decir, reducir o eliminar el gasto en algunas (o muchas) para asignarlo a sus novedades. Claro que en una campaña electoral eso no se dice.

Y para el próximo año, lo primero que habrá que recordar es que las reglas fiscales volverán a estar vigentes, puesto que su suspensión fue temporal y excepcional, y estuvo amparada en una cláusula de excepción ante desastres naturales. A menos que ocurra un sismo devastador o aparezca El Niño y ataque con fuerza, el nuevo Gobierno tendrá que fijar una ruta clara sobre las reglas fiscales.

De hacerlo, ignorando lo establecido por ley, pondría en peligro el récord del Perú en materia de responsabilidad fiscal, lo cual incidiría negativamente en la calificación de riesgo –que en estos momentos ya está vulnerable–, lo cual encarecería el endeudamiento. Precisamente, las propuestas de gasto social y productivo de FP están basadas principalmente en contraer más deuda, hasta alcanzar el 40% del PBI (el 2020 cerró en 34.8% del PBI).

En el caso de PL, dado que sus promesas son en gran medida generalidades, no se podría cuantificar el impacto fiscal que tendrían. Dado que no se ahonda en detalles y se apela al discurso para la tribuna, habrá que especular que si la fuente de recursos fiscales será la “nacionalización” de los recursos naturales, o el “diálogo” para que las empresas que los explotan paguen más impuestos, pasará buen tiempo para que definan en qué y cuánto gastar. Sin ruta clara, la credibilidad del próximo Gobierno puede quedar en entredicho.