CIFRAS. La última encuesta de Pulso Perú muestra que si bien para un 61% estamos en lo peor de la crisis, todavía un 33% considera que lo peor está por llegar. Desde el Gabinete se tiene una comunicación muy confusa insistiendo con la teoría de que “ya estamos en la meseta”. Por eso la jefa del Comando Covid-19, Pilar Mazzetti, con la franqueza que la caracteriza, ha tratado de desmarcarse y en más de una oportunidad se ha apartado del discurso oficial. Lo último que acaba de decir es que se “vienen semanas difíciles”.

Las declaraciones de Mazzetti no siguen el discurso que utilizan el presidente Vizcarra y el ministro Zamora. Por el contrario, muestran una mirada realista al grave problema de salud que aqueja al país. Quizás sea el momento, debido al comportamiento de los ciudadanos, de centrar la vocería en la jefa del Comando Covid-19 para conocer, sin ambages, la situación de la pandemia, más aún cuando, según la encuesta de Pulso Perú, un 61% cree que la información que brinda el Gobierno es poco o nada transparente.

El país requiere saber la gravedad de la emergencia sanitaria que se vive -no es posible seguir repitiendo que se llegó a la meseta cuando lo cierto es que todos los días se incrementan las cifras de contagios y muertes- y los diferentes escenarios que pueden presentarse para evitar las especulaciones, sobre todo en momentos en que la crisis económica cada vez se ahonda más. No se trata de contraponer salud y economía, sino de conocer cuál es el escenario real en que se pueden ir reabriendo las actividades.

Mazzetti ha recordado que los enfermos que dan positivo hoy se contagiaron hace 15 días, pueden llegar a una situación delicada dentro de 15 días más y permanecer delicados, inclusive, dos o tres semanas. Este es un dato importante para saber cuándo evaluar los resultados del reinicio de las actividades.

Para el 69% de encuestados, según Pulso Perú, el Gobierno está decidiendo sobre la marcha y no tiene un plan claro o una hoja de ruta sobre qué hacer frente al coronavirus. La realidad parece no estar alejada de las cifras, de lo contrario no se entiende por qué sigue insistiendo en un plan que desde hace varias semanas atrás ya no da resultado.

Al día de ayer, los contagiados eran 141,779, lo que implica un crecimiento de casi 5,874 casos respecto al día anterior, y las muertes llegan a las 4,099. La cuarentena cada vez es menos respetada y, al parecer, sigue siendo la única herramienta del Gobierno. Si no se habla con transparencia y se buscan nuevas estrategias poco se podrá lograr hasta el 30 de junio.