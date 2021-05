PERÚ LIBRE. Faltan poco más de dos semanas para el día de las elecciones y la campaña se intensifica. Cada agrupación busca la forma de afinar sus propuestas y acercarse más a los ciudadanos para atraer votos. No en vano se acepta firmar la “Proclama Ciudadana, juramento por la democracia”, un listado de doce compromisos entre los que destacan dejar el poder después del 28 de julio de 2026, que cualquier cambio y/o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de los mecanismos constitucionales vigentes. Así como respetar y proteger la independencia y los fueros de los otros poderes del Estado. Compromisos difíciles para el candidato Pedro Castillo que en más de una ocasión ha declarado su intención de ir en contra de instituciones como el Tribunal Constitucional o usar la figura de la Asamblea Constituyente para reformar la Constitución, lo cual no esta previsto en la actual Carta Magna.

Peor aún, el mismo día de la firma del juramento, sale a la luz un audio de Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre –que él ha reconocido– en el cual evidencia la intención de su partido de quedarse en el poder, tal cual lo hizo antes su líder, Vladimir Cerrón, de manera tan clara como Bermejo. Es verdad las declaraciones del congresista electo son de meses atrás, antes de que Perú Libre pase a la segunda vuelta, pero, por eso mismo, revelan las verdaderas intenciones de quienes hablan.

El candidato Castillo ha intentado deslindar de estas palabras, pero de manera muy tímida, sin siquiera nombrar a Bermejo, como si no quisiera incomodarlo. Peor actitud mostró Dina Boluarte al tratar de minimizarlo bajo el argumento que el congresista no es miembro del partido. Sin embargo, una persona tan allegada a Cerrón que incluso participa de las conversaciones para buscar alianzas con otras fuerzas de izquierda no es una voz en solitario.

Si bien Castillo y Boluarte buscan mostrar una cara diferente de Perú Libre, los hechos demuestran que el candidato tiene poco poder de decisión. Kurt Burneo dijo que fue él quien lo llamó para colaborar y una de las condiciones fue deslindar de Cerrón. Castillo no solo no lo hizo de manera convincente, sino que por tuiter Cerrón declaró que no le interesaba la presencia de Burneo.

Más allá de firmas y declaraciones, lo que queda claro es que Cerrón es quién impone la línea política y económica, y en esta circunstancia poco importan los nombres que se han presentado o se puedan presentar como parte del equipo. La palabra de Perú Libre ha quedado devaluada, y no parece interesarles.