DEBATE. Los equipos técnicos de Fuerza Popular (FP) y Perú Libre (PL)se encontraron la noche del domingo en una jornada que se esperaba pudiera explicar el cómo planean resolver los 6 problemas más graves que atraviesa la ciudadanía en su día a día. Sin embargo, hubo voceros que dedicaron más tiempo al enfrentamiento político y se olvidaron de que estaban en un debate técnico. El equipo de FP logró aterrizar mejor alguna de sus propuestas, mientras que en PL se notó improvisación y falta de experiencia.

Es cierto que un bloque aparte fue el de Recuperación Económica. Luis Carranza aprovechó cada segundo de su presentación para plantear las propuestas de FP y explicar por qué cerrar la economía –como plantea PL– no generará la reducción de la pobreza sino todo lo contrario, y lo hizo de la manera más didáctica posible tratando de que todos los que estuvieron siguiendo el debate entendieran claramente su explicación. Juan Pari no tuvo la contundencia necesaria para replicar a Carranza ni supo detallar las propuestas de PL, las cuales quedaron en generalidades.

Los bloques de Infraestructura y Descentralización, así como el de Seguridad Ciudadana también se inclinaron a favor de FP. Andrés Alencastre (PL) esbozó ideas interesantes en materia de descentralización, pero no pudo aterrizarlas de manera concreta, mientras que Bruce planteó propuestas claras en materia de infraestructura, pero no pasó lo mismo en materia de descentralización, un aspecto no menor, pues el Perú debería de pasar de gobernadores regionales que manejan departamentos a contar con verdaderas macrorregiones que seguramente no deben superar la decena. Por su parte, Avelino Guillén se dedicó más al ataque político que a las propuestas, a diferencia de Fernando Rospigliosi.

En el bloque de Reforma del Estado, Dina Boluarte se explayó en vaguedades y ataques políticos, pero Patricia Juárez priorizó solo la transformación digital del Estado. En el bloque de Protección del Medio Ambiente ni Celeste Rosas ni Hernando Guerra García pudieron centrarse en el tema, como si no supieran de lo que debían hablar. Pero el bloque que causó mayor desazón fue el destinado a Salud. Un verdadero empate a cero donde la ciudadanía fue la que perdió. Siendo la pandemia una de las mayores preocupaciones, no lograron concretar respuestas sobre cómo aterrizar ofrecimientos del tipo “Todos vacunados al 30 de noviembre”. Muchas generalidades y muy poco de lo que los peruanos necesitan

Es altamente probable que la agrupación que gane las próximas elecciones no tenga la habitual “luna de miel” con la población. Por ello, la experiencia en la gestión pública será vital y el equipo de PL no ha demostrado tenerla.