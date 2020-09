CRISIS POLÍTICA. El presidente Martín Vizcarra volvió a dar un mensaje a la Nación, pero nuevamente evitó dar las explicaciones que el país esperaba. Decir que desde un primer momento “el Ejecutivo ha mostrado su total disposición para que se realicen las investigaciones en las instancias correspondientes” no es ningún mérito, pues es lo que corresponde en un estado de derecho.

El mandatario no se puede escudar en la traición de su entorno más cercano (que sin duda ocurrió) ni en la tristeza o decepción que le genere. Se equivoca Vizcarra cuando califica los hechos como un tema personal, pues en realidad son temas que tienen impacto en el Ejecutivo. Si bien sus disculpas son válidas, no bastan y el país no tiene que esperar a que las investigaciones de la Fiscalía culminen para que se conozca lo sucedido.

Más allá de las renuncias de su entorno cercano y de la necesaria revisión de los audios y su veracidad, el presidente Vizcarra debería contestar todas las dudas que tiene la población. Para ayudarlo, desde estas líneas, le decimos algunas de las dudas que los peruanos tienen: ¿cuál es su relación con Richard Cisneros?, ¿es un amigo personal?, ¿por qué negar las reuniones sostenidas con este?, ¿había algo ilegal o inadecuado en los temas que conversó, por lo que era necesario ocultarlas?, ¿no considera que es un delito mentir durante una investigación fiscal?, ¿piensa que le correspondía pedirles a sus trabajadores mentir por usted?

Pero si bien el presidente debe responderle al país, también debería hacer lo mismo el titular del Parlamento, Manuel Merino de Lama, quien ha tenido una pésima actuación: ¿por qué llamó a las Fuerzas Armadas?, ¿estaba buscando su apoyo al proceso de vacancia que aún no se había solicitado pero que su mente ya vislumbraba? Y junto a Merino, Édgar Alarcón y todos aquellos que firmaron el pedido de vacancia deberían responder: ¿realmente creen que los delitos cometidos por el mandatario son suficientes para vacarlo?

Con lo sucedido hasta el momento, la imagen del presidente Martín Vizcarra ha quedado seriamente herida y la actitud del Congreso solo ha ratificado el mal concepto que este poder del Estado se ha ganado a pulso.

La gobernabilidad estará en apuros en los próximos meses con ministros que estarán constantemente cuestionados y será muy difícil creer que la lucha contra la corrupción y por la transparencia sigue siendo la bandera del mandatario y su equipo.