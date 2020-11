EL RETRASO DE SIEMPRE. La ejecución de los presupuestos para infraestructura vial distrital ha estado avanzando a su ritmo habitual, es decir, con una lentitud que contradice la urgencia de estos tiempos. Lo que ha estado ocurriendo en Lima es una muestra de que la necesidad de generar empleo –por lo menos temporal– y dinamizar rubros vinculados a la construcción no ha calado en las autoridades ediles. Por ejemplo, a menos de dos meses de terminar el año, existen en la capital alrededor de 125 proyectos cuyos recursos no han sido devengados.

De hecho, de los 44 municipios (43 distritales más la Municipalidad Metropolitana de Lima- MML), 32 han gastado menos de la mitad de su presupuesto para ese fin. En total, al 4 de noviembre se había devengado S/ 173 millones, que apenas representan un 24.7% de avance. Hay que precisar que no se trata de megaproyectos que demandan tiempo para ser ejecutados, sino de trabajos como acondicionamiento o reparación de pistas y veredas, que están dirigidos principalmente a medianas empresas –que han sido muy golpeadas por la pandemia–.

Se podría alegar que el cierre de actividades decretado a mediados de marzo afectó la ejecución de esas obras, pero en junio la construcción ya estaba completamente reabierta, y recién en agosto la ejecución de obras viales en la provincia de Lima registró un incremento (70%). Sin embargo, en setiembre hubo otra caída (80%) y volvió a recuperarse en octubre, cuando ese gasto se triplicó (215%). Todas estas variaciones son con respecto a los mismos meses del año pasado. Ese comportamiento errático es otra característica del gasto a nivel municipal.

Además de lo imperioso que resulta ese gasto para reactivar las economías locales, hay que tener en cuenta su impacto en la renovación de las vías urbanas, que se encuentran bastante deterioradas, sobre todo en distritos populosos. No obstante, esa modernización no está tomando en cuenta el notable crecimiento del transporte en bicicleta, que se ha disparado estos meses. La MML tiene un proyecto para habilitar 374 km de ciclovías interconectadas en 29 distritos, pero aún no se sabe cuándo pasará del papel a las calles.

A nivel nacional, también se avanza a ritmo de caracol. A fines de octubre, solo uno de los 514 proyectos financiados por Arranca Perú 1 para obras viales y de saneamiento había culminado y 81 estaban en ejecución. Ese primer tramo, que incluyó recursos por S/ 644 millones, data de junio. En setiembre se lanzó un segundo tramo, por S/ 874 millones. ¿Ya se habrá ejecutado algo?