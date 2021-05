PRENSA. “Respetar, estimular y defender decididamente la libertad de expresión y de prensa”, dice textualmente el punto 7 de la Proclama Ciudadana firmada por los dos candidatos a la Presidencia el lunes. Sin embargo, uno de los candidatos no lo está cumpliendo.

En los últimos días, diferentes reporteros (hombres y mujeres) que trabajan en medios de comunicación han sido agredidos por seguidores de Pedro Castillo, azuzados con una de las frases más repetidas en sus mítines: “prensa mermelera”. Si bien a través de un video el candidato de Perú Libre dijo que no permitiría esas cosas, frente a los micrófonos (en el momento en que se agredía a otro periodista) señaló que nadie debe sentirse aludido cuando se habla de “prensa mermelera”.

Los candidatos, al igual que los lectores, televidentes y cualquier persona que accede a los medios de comunicación en sus distintas plataformas pueden discrepar de la línea editorial de los medios, pueden estar en contra de la manera en que se difunden las noticias e incluso de las decisiones empresariales, pero eso no puede llevar a ataques personales y mucho menos físicos. Además, cuando se realizan acusaciones como la de calificar a la prensa de “mermelera” –una mala praxis realizada incluso dentro del mismo gremio periodístico y que fue evidente durante la primera vuelta electoral– deben decirse nombres y mostrarse pruebas fehacientes de ese dicho. Un ejemplo claro: el ideario de Perú Libre sostiene que el Estado gasta más de S/ 740 millones en publicidad en medios de comunicación privados. Sin embargo, si se revisan las cifras oficiales en la mayoría de los casos el gasto está más cercano a los S/ 200 millones y el año con el gasto más elevado fue el 2016, con casi S/ 380 millones.

Una persona que aspira al más alto cargo político en el país no puede caer en el juego de acusaciones sin base. El ser “antialgo” no convierte en demócrata a nadie, como tampoco lo hace el vivir en algún lugar geográfico determinado. Realizar juramentos no basta, son los hechos y el comportamiento lo que en la práctica mostrará cuán respetuosos de la libertad de expresión y de prensa son los candidatos.

La experiencia tanto fuera como dentro del país ha demostrado que una prensa que no fiscaliza es lo peor que le puede suceder a un Gobierno, y el tratar de descalificar a un medio cuando no sigue el camino que le gustaría a un candidato o al Gobierno de turno es el primer paso hacia la violación de otras libertades.