VOTO DE CONFIANZA. Tal como establece la Constitución, el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se presentó ante el Congreso para plantear la política general de Gobierno y las principales medidas que contempla implementar a fin de solicitar el voto de confianza para llevarla adelante.

En una larga exposición, Cateriano dio un gran paso al resaltar que la inversión privada es parte importante de la recuperación y que es necesario destrabar la inversión minera, para lo cual habló de medidas orientadas a facilitarlas. Todo un cambio frente al discurso que tenía el Gobierno con el Gabinete Zeballos, que al parecer había olvidado que la minería es importante en la economía del Perú, aunque algunos todavía no lo comprendan, tal como dijo el premier.

En la presentación, también se anunciaron otras acciones de menor nivel, como una cuenta de ahorros a través del DNI para cada peruano, prolongar la norma de trabajo remoto hasta julio del próximo año y otras de mayor envergadura, como cambios al sistema de seguridad social, o el observatorio para la ejecución de obras.

Pero si bien varias de las propuestas son atractivas, se trata de un plan muy ambicioso que no parece parte de un discurso para el último año de Gobierno, sino para el primero, pues algunos de los planteamientos necesitarían más de un año para ser implementados. A pesar del optimismo del premier, quien en casi todos los casos puso como plazo el primer o segundo trimestre del próximo año, son tareas de difícil logro.

Le corresponde ahora al Ejecutivo priorizar, porque el tiempo es corto. Entre diciembre y enero la agenda política cambiará radicalmente, pues se iniciará la campaña electoral y a inicios de junio ya habrá un nuevo presidente electo, con lo que se iniciará el proceso de transferencia.

Una carencia de la presentación del premier es que la prolijidad usada para la parte económica no la tuvo en la parte sanitaria. A pesar de reconocer —al hablar del sector turismo— que un rebrote frena la posibilidad de recuperación, sus planteamientos no incluyeron ninguna nueva estrategia sanitaria para contrarrestar el aumento de casos de contagios que se han dado en la última semana. La tarea de prevención brilló por su ausencia. Es indispensable ver el tema sanitario juntamente con el tema económico y no solo asociado al sector turismo.

Hubo buenas intenciones y propuestas, pero también falta de realismo en alguna de las medidas planteadas. Ahora habrá que esperar que este Gabinete pase rápidamente del discurso a la acción. Ver para creer.