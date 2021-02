COMICIOS GENERALES. A 45 días de realizarse la elección de quien asumirá las riendas del país durante los próximos cinco años, se mantiene el poco interés de los ciudadanos y la baja aceptación de quienes lideran la intención de voto. Los primeros tres candidatos juntos apenas suman el 28%. Por el contrario, si se suma a quienes señalan que votarán en blanco viciado y a quienes aún no definen su voto el porcentaje llega al 33%, según los datos de la última encuesta realizada por Datum para Gestión.

Por si estas cifras no fueran claras, preguntados directamente por su interés en las elecciones, el 33% de encuestados dijo estar nada interesado y un 25% afirma que no irá a votar, un porcentaje muy alto cuando se tiene en cuenta que en el Perú el voto es obligatorio. Asimismo, apenas un 18% tiene decidido su voto, y entre el grupo de indecisos la mayoría elegirá a su candidato mientras espera en la cola para votar.

Más allá de reconocer que la pandemia es un factor externo que sin duda afecta el proceso electoral, tanto porque los candidatos tienen restricciones para llevar adelante una campaña como en comicios anteriores o el temor de las personas de contagiarse durante la elección, lo cierto es que estas cifras también evidencian un hartazgo de la ciudadanía respecto a sus representantes políticos.

A todos los expresidentes investigados o sentenciados por corrupción se suma el nefasto récord de contar con tres mandatarios durante un solo periodo de gobierno, dos de los cuales fueron vacados también por denuncias que hoy investiga la fiscalía y dos Congresos, dado que el primero fue disuelto. Lo que se necesita es un cambio real, una nueva forma de encarar la función pública. Lamentablemente hasta el momento ningún candidato parece entenderlo, pues los ofrecimientos y discurso no pasan del lugar común, de repetir los ofrecimientos populistas que todos desean oír aún sabiendo que no se podrán cumplir. Solo como ejemplo, tres candidatos ya ofrecieron vacunar a la totalidad de la población antes de fin de año. Más allá de si operativamente el país cuenta con la infraestructura y el personal para vacunar a más de 100,000 personas por día (gente entendida en la materia lo duda), el principal inconveniente es que no existe certeza de las fechas en que llegarán al país los lotes de vacunas necesarios para cumplir con tal ofrecimiento.

Si bien el tema de salud y la recuperación económica serán los dos temas más importantes para el próximo Gobierno, las agrupaciones políticas deben revisar su accionar y plantear cambios acordes a lo que hoy espera la población.