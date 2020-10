EDUCACIÓN 2020. Este, con seguridad, será uno de los peores años para la educación, tanto en términos de aprendizaje como en todos los demás aspectos. La llegada de la pandemia y la necesidad de dejar de dictar clases presenciales dejaron a la vista todas las carencias y problemas que aquejan a la educación.

La educación virtual fue el principal reto, pero se enfrentó a varios problemas. El primero fue el de conexión, debido a que no todas las ciudades del país cuentan con acceso a Internet, así como tampoco todos los estudiantes tienen los materiales para acceder a las conexiones. El Estado no pudo acelerar la compra de las tablets para los estudiantes. El segundo fue la dificultad de los maestros, ya que no todos se encontraban preparados para esta nueva forma de educación ni tenían las facilidades para llevarla adelante.

Esta situación, sumada al alto desempleo que generó la pandemia, han tenido como resultado que cerca de 300,000 alumnos, que equivalen al 15% de la matrícula nacional, ya hayan abandonado sus estudios, según cifras oficiales del Ministerio de Educación, y la cifra podría incrementarse el próximo año si la situación económica no mejora o si no se consigue llegar con la educación virtual a todos los sectores, pues hoy un 45% de los alumnos no se conecta a clases todos los días.

La brecha entre educación pública y privada se ha hecho más evidente, y al interior de la oferta privada también. No todos los colegios pudieron responder de igual manera y manteniendo la calidad educativa necesaria.

Toda esta situación generó que en lo que va del año, 2,000 colegios privados hayan cerrado sus puertas al quedarse sin alumnos y varios otros ya hayan informado a los padres de familia que no abrirán sus puertas el próximo año.

Más que acelerar el retorno a clases presenciales (con la esperanza de haber inmunizado a todos los maestros apenas se cuente con la vacuna), lo importante es que el ministerio pueda rediseñar el modelo de educación, no solo para hacer viable el uso de las clases virtuales a la par de las presenciales, sino también para acortar las brechas existentes —incluida la infraestructura— para reducir la deserción escolar y mejorar la capacitación de los docentes.

Punto aparte es la necesidad de apostar por la acreditación para los colegios particulares, pues tal como sucedió con algunas universidades, este año ha quedado claro que no todos cuentan con los requisitos básicos para prestar el servicio. La urgencia de la pandemia no puede hacer que el Ministerio de Educación pierda la perspectiva.