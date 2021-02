FISCALIZACIÓN. Durante la prolongada primera cuarentena y primera ola de contagios, los hospitales no fueron los únicos que se vieron desbordados, también ocurrió con las fuerzas del orden. Si bien al principio el acatamiento de las duras medidas fue casi generalizado, poco a poco la población se vio obligada a salir y decretó la finalización de facto del confinamiento. La mayoría lo hizo por necesidad, pero también destacaron los que carecen de civismo y antepusieron la socialización, no tan clandestina y en todas sus formas, a su propia salud y la del resto.

¿Será diferente esta vez? La nueva cuarentena es focalizada: abarca a Lima Metropolitana, Callao, Lima provincias y siete departamentos (por ahora), y se anunció con varios días de anticipación, aunque las aglomeraciones en los terminales de buses obligaron al Gobierno a prorrogar el transporte interprovincial hasta mañana martes. Lo que no se ha dicho es que esas circunscripciones albergan a la mitad de la población del país; aparte que representan el 64.5% del PBI nacional, de modo que el daño económico sería considerable, aunque no tan fuerte como el año pasado.

Además, se han aprendido algunas lecciones. Por ejemplo, se optó por cerrar únicamente las actividades que generan concentración de personas, aunque comercio, turismo, cultura y servicios personales nuevamente serán los más afectados. Un cierto alivio es que se permiten el delivery y, para restaurantes, el recojo en local. Otro error que se evitó fue el cierre de la atención primaria de salud –habrá que hacer seguimiento a los establecimientos públicos–, así como los servicios a víctimas de violencia familiar. No obstante, habría que aclarar qué significa que los centros de emergencia mujer (CEM) atenderán “a través de los equipos itinerantes”.

Lo que no parece haberse aprendido incluye medidas económicas y de fiscalización. Se volverá a repartir bonos y no se han reforzado estrategias como la provisión de alimentos a los más afectados y no se sabe qué se hará si vuelve a generarse un éxodo de desempleados. En cuanto al cumplimiento, quizás las dos primeras semanas no sean muy problemáticas, pero el caos y la multiplicación de vendedores ambulantes reaparecerán si se amplían las cuarentenas. Las soluciones de fiscalización planteadas no difieren mucho de las anteriores –que fracasaron–, porque las condiciones no han cambiado: la inmensa mayoría vive del día a día y no se hace comunicación masiva –salvo un tímido intento–. Eso sí, habría que ser más drásticos con los juergueros de todo nivel socioeconómico.