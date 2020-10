TASAS DE INTERÉS. La aprobación del dictamen que busca controlar las tasas de interés de las entidades del sistema financiero por parte de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso encendió otra vez las alarmas del populismo que se promueve en el recinto de la plaza Bolívar. Tal como advierte el presidente del BCR, imponer topes a las tasas de interés generaría que las entidades financieras ya no ofrezcan créditos a los segmentos más riesgosos.

Pero más allá de que el dictamen aprobado sea antitécnico o incluso pueda -de aprobarse en el pleno- ser calificado de inconstitucional, lo cierto es que existe una preocupación real de la población por el costo de los préstamos que está siendo aprovechada por el Congreso.

Tal como el gerente del BCR dijo el viernes, hay otros caminos para promover una reducción de las tasas de interés. En el Perú hay espacio para generar un mayor acceso a la población al sistema financiero y también para conseguir una mayor competencia que se traduzca en menores tasas. Por ejemplo, el expresidente de la SBS, Juan José Marthans, es un convencido de que la transparencia de la información es parte importante de la solución. Para ello considera que la SBS debería usar en mayor medida las redes sociales y promover en los medios digitales que la población conozca el costo efectivo total de algunos tipos de crédito (no en todos se podría) y los costos de las tarjetas de crédito, para que así se pueda comparar y elegir mejor. No hay que olvidar que la esencia de una economía social de mercado es la competencia, y esta implica información. Si el consumidor no tiene la información se imponen los monopolios u oligopolios.

Las instituciones financieras, por su parte, pueden establecer nuevas modalidades para el pago de la deuda. Actualmente, en las primeras cuotas de los préstamos se pagan en mayor medida los intereses y poco de la deuda principal, lo cual es beneficioso para las personas jurídicas, pero para las personas naturales sería mejor el sistema que se aplica en Estados Unidos, donde se da una amortización constante de la deuda principal, lo cual ayuda a obtener beneficios al prepagar una deuda.

Finalmente, el Gobierno también podría usar los ahorros del sector público y subastarlos a las entidades financieras que brinden menores tasas a determinados créditos.

Opciones para lograr mejoras a favor de los consumidores hay varias, lo importante es recordar que el mercado peruano es muy segmentado y sería perjudicial y poco efectivo ponerles topes a las tasas. Eso solo terminaría excluyendo a algunos segmentos que tendrían que recurrir al sector informal, donde las tasas de interés pueden llegar al 792% anual.