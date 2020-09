CRISIS POLÍTICA. Ni la difícil situación que vive el país en materia económica y de salud ha conseguido que los poderes del Estado lean adecuadamente los deseos de la población. Los enfrentamientos entre el Legislativo y el Ejecutivo no han cesado, y en los últimos días han escalado al punto de generar una crisis política con actitudes altisonantes y desmedidas de ambos frentes.

No cabe duda de que los audios propalados y la nula explicación del presidente Martín Vizcarra han mostrado una de sus peores facetas y ponen en evidencia que sus acciones no se condicen con su discurso de lucha a favor de la transparencia y contra la corrupción. Será necesario que el mandatario brinde mayores explicaciones y que la justicia actúe conforme a derecho, tal como advertimos desde esta columna el viernes. Sin embargo, los audios difundidos hasta el momento no son fundamento suficiente para la aprobación de una vacancia.

Además, el actual Congreso no ha cumplido adecuadamente su labor (los intereses particulares han estado a la orden del día al momento de plantear y aprobar los diferentes proyectos de ley), por lo que genera serias dudas el proceso de vacancia que buscan llevar adelante.

Por un lado, si bien podría ser exagerado calificar de sedición la llamada realizada por Merino de Lama al almirante de la Marina, lo claro es que se trata de un grave error, más aún cuando la comunicación se realizó antes de haber sido planteado el pedido de vacancia. Las explicaciones dadas por el presidente del Parlamento tampoco han sido convincentes.

Asimismo, el penoso comportamiento de las bancadas del Congreso que inicialmente apoyaron el pedido de vacancia y votaron por su admisión y hoy se ponen de costado y cambian de posición “conforme sopla el viento”, lo que demuestra es que están muy lejos de poder dirimir el futuro del país.

Si algo queda claro en esta crisis es que se requiere acabar con el vacío que existe respecto a la causal de “incapacidad moral permanente”, aunque ni el actual Congreso ni el Tribunal Constitucional (TC) sean los adecuados para hacerlo. La manera en que se han conformado los últimos TC (incluido el actual) no garantiza su imparcialidad y el comportamiento del Parlamento tampoco abona en esa idea. Por lo que deberá quedar en manos de los nuevos legisladores que se elijan en el 2021 dotar de un contenido claro a esta causal que en los últimos 20 años ha generado solo incertidumbre.

Hoy será otra prueba del Congreso en su relación con el Ejecutivo, pues verán la censura a la ministra de Economía y, tal como dijimos hace cuarenta días, “hacer cambios en este portafolio podría resultar poco conveniente ante las actuales circunstancias. Lo que no resiste más la situación que vive el país es la irresponsabilidad de sus autoridades”.